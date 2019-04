Anticipazioni Trono Classico: arriva una segnalazione su Natalia

Uomini e Donne anticipazioni: al Trono Classico arriva una segnalazione su Natalia

Le cose non si stanno mettendo bene per Natalia a Uomini e Donne. In studio, stando a quanto riportato dalle prime anticipazioni della puntata del Trono Classico registrata, pare sia arrivata oggi una segnalazione su di lei. A raccontare cosa è successo è stata una talpa del blog de Il Vicolo delle news, presente appunto tra il pubblico in trasmissione. Andrea Zelletta, uscito in esterna con Klaudia, ha appreso da quest’ultima qualcosa che lo ha fatto molto arrabbiare. Natalia, secondo quanto riportato a Klaudia da una sua amica, si sarebbe recata da un parrucchiere queste settimana e, parlando della sua partecipazione a Uomini e Donne, avrebbe raccontato ai presenti nel salone come stavano andando le cose con Andrea. Fino a qui, dunque, niente di strano.

Ad infastidire Andrea, però, è stata la seconda parte del racconto della sua corteggiatrice (che poi si è rivelata essere la vera e propria segnalazione su Natalia). L’amica di Klaudia avrebbe sentito Natalia vantarsi del fatto che, dopo aver discusso con Zelletta, era stata in grado di portare il pubblico dalla sua parte. La corteggiatrice, qualora questo racconto fosse vero, avrebbe in questo modo dimostrato di essere più interessata solo a fare bella figura in TV (piuttosto che a conquistare il tronista). Questa segnalazione, alla fine, ha contribuito ad inasprire gli animi tra lei e Andrea. Entrambi erano già parecchio nervosi per le discussioni avute in settimana in esterna.

Uomini e Donne anticipazioni, Andrea Zelletta litiga con tutte: Muriel ritorna in trasmissione

Natalia non è stata l’unica corteggiatrice con cui Andrea Zelletta ha oggi litigato. Durante la registrazione del Trono Classico, come riportano le anticipazioni uscite, il tronista ha anche discusso con Muriel. Con quest’ultima, che si era eliminata scorsa puntata ed ha deciso di ritornare a Uomini e Donne, alla fine è riuscito a trovare un punto di incontro, tant’è che dopo un ballo tra di loro è ritornato il sereno.