Anticipazioni Trono Classico: scontro tra Andrea e Ivan, tutti contro Angela

Anticipazioni Trono Classico: Ivan Gonzalez contro Andrea Zelletta a causa di Natalia, le esterne di Angela Nasti non vanno bene

Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Nel corso della registrazione, per quanto riguarda le news sul percorso di Ivan Gonzalez, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, Maria De Filippi mostra il filmato in cui il tronista insegue Sonia. Il giovane spagnolo tenta di convincere la corteggiatrice a non andarsene, altrimenti lo perderà per sempre. A questo punto, chiama anche Natalia e lei resta male. Nonostante quanto accuduto, Sonia decide di essere presente in puntata per capire se Ivan può fare per lei. Nel frattempo, viene mostrato un filmato in cui il tronista va da Natalia in albergo e le consegna una registrazione da ascoltare con le cuffie, dopo di che se ne va. La giovane corteggiatrice ascolta, lusingata, alcune frasi romantiche di Ivan, ma resta comunque sulle sue. La ragazza è convinta che lei sia “la seconda scelta del tronista” e che lui sia attratto solo fisicamente da lei. Natalia torna da Andrea, con cui fa una nuova esterna. Zelletta parla male di Ivan e tra i due tronisti in studio si accende una vera e propria discussione. Inoltre, vi anticipiamo che Gonzalez non richiama Silvia, in quanto la sua scelta sarà tra Sonia e Natalia.

Dopo Luigi e Ivan, si passa al percorso della nuova tronista Angela Nasti, che ha portato in esterta tre corteggiatori. La prima è iniziata bene, ma poi si è conclusa abbastanza male. Il ragazzo non avrebbe reagito di fronte a una critica della tronista e, per tale motivo, quest’ultima decide di eliminarlo. Il secondo corteggiatore sembra non piacerle fisicamente, ma pare la incuriosisca molto. Nonostante ciò, anche questa esterna non procede nei migliori dei modi. Tra i ragazzi presenti in studio, a seguito di una domanda di Maria, Angela ammette che fisicamente le piace solo uno, Mirco. Si apre con la Nasti un dibattito sui social. La tronista, attraverso la prima esterna, chiarisce di non volere un ragazzo troppo incentrato a condividere foto su Instagram.

Trono Classico anticipazioni: Gianni, Mario e Luigi contro Angela Nasti

Mario Serpa stuzzica Angela e afferma di voler vedere il suo profilo Instagram. A questo punto tutti applaudiscono in studio. La tronista si giustifica, dichiarando che lei è donna e certe foto le può anche mettere. Alla Nasti però un maschio che ha la continua voglia di mostrarsi non piace. Anche Gianni Sperti, a questo punto, chiede spiegazioni ad Angela. La prima esterna va male, poiché la tronista critica “l’aspetto poco virile” del corteggiatore, che ama condividere foto personali su Instagram. Sembra proprio quanto detto dalla Nasti non venga compreso dai presenti in studio, visto che anche Luigi Mastroianni mostra le sue perplessità al riguardo. “Luigi allora interviene e le dice che parliamo tanto della parità dei sessi e poi nel 2019 si lamenta se un maschio mette le foto a petto nudo?”, scrive Il Vicolo.