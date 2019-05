Anticipazioni Trono Classico, Giulia bacia Manuel e Giulio: Tina si infuria

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico, Giulia bacia tutti: Tina Cipollari perde la pazienza e attacca Manuel

Il pubblico presente alla registrazione di Uomini e Donne oggi ha assistito ad un acceso diverbio tra Tina Cipollari e Manuel, il corteggiatore di Giulia Cavaglia. Il motivo dello scontro? L’opinionista, stando alle anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, avrebbe dichiarato di non digerire particolarmente i modi di fare del ragazzo. Quest’ultimo, sentendosi attaccato, ha allora replicato alle accuse di Tina, dando vita ad un duro botta e risposta che è poi sfociato in lite. Tina avrebbe dato dell’arrogante a Manuel dopo aver visto l’esterna fatta con Giulia questa settimana. Il corteggiatore prima non si è presentato all’appuntamento con la Cavaglia e poi, quando quest’ultima è andato a trovarlo fino a casa, ha litigato con la tronista senza riuscire a trovare un punto di incontro.

Per farsi perdonare, comunque, Manuel è andato poi fino a Torino. Qui si è presentato da Giulia e le ha chiesto scusa. Dopo aver fatto pace, alla fine, tra i due è pure scattato il bacio. Esterna ricca di coccole e baci anche quella tra Giulia e Giulio. Tra i due c’è sempre più complicità e voglia di conoscersi ma, di fatto, la tronista non sembrerebbe avere una netta preferenza oggi. Da qui al giorno della scelta tutto potrebbe cambiare ma, come è spesso accaduto in altre occasioni, il pubblico di Uomini e Donne sembrerebbe avere già le sue preferenze.

Uomini e Donne: chi sceglierà Giulia? Indecisa tra Manuel e Giulio

Giulia Cavaglia, dopo l’eliminazione di Flavio, ha deciso di dedicare tutte le sue energie alla conoscenza di Manuel e Giulio. Visto come stanno andando le cose a Uomini e Donne, dunque, è probabile che la sua scelta alla fine ricada su uno dei due corteggiatori. Provare a capire già adesso chi tra di loro avrà la meglio, però, è un po’ azzardato. Per il momento, dunque, non ci resta che aspettare di vedere come si evolvono le cose.