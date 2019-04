Anticipazioni Trono Classico, Angela bacia Alessio: Fabrizio eliminato

Uomini e Donne anticipazioni, registrazione Trono Classico: primo bacio tra Angela e Alessio, Fabrizio va via

L’ultima registrazione del Trono Classico è stata parecchio movimentata per Angela Nasti oggi. La tronista, ormai a conoscenza inoltrata con tutti i suoi corteggiatori, ha preso una decisione netta in puntata. Dopo essere uscita per l’ennesima volta con Fabrizio, che sembrava essere uno dei suoi preferiti all’inizio, ha deciso di eliminare il ragazzo. La Nasti, stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, avrebbe dichiarato di non pensare più a lui come prima e, quindi, di aver perso interesse nei suoi confronti. Fabrizio, messo davanti alla decisione di Angela, ha preferito non commentare ed ha lasciato la registrazione senza dire niente. Un posto speciale nel cuore della tronista napoletana adesso hanno solo Luca e Alessio.

Di Alessio, in particolare, Angela si è detta oggi particolarmente presa. Tant’è che quando Alessio le ha comunicato l’intenzione di volerla vedere per chiarire (dopo un litigio avuto nei camerini), Angela non ha interrotto l’esterna con Luca ma, subito dopo, è corsa da lui. L’incontro tra i due è stato particolarmente intenso e, alla fine, è scoppiato un lungo e appassionante bacio. Angela ha spiegato di essere molto attratta sia da Luca che da Alessio. I due corteggiatori, pur essendo molto diversi tra loro, sono riusciti a colpirla, ed è su di loro che vuole adesso concentrarsi.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: Alessio torna in trasmissione

A far infuriare Alessio la scorsa settimana è stata l’esterna di Angela e Luca Daffrè. Il bacio dato dalla tronista ha fatto infuriare tutti i suoi corteggiatori. Al contrario del chiarimento con Fabrizio (che come abbiamo visto non ha portato a nulla), l’incontro con Alessio è servito molto alla Nasti. Dopo il botta e risposta dietro le quinte, infatti, Angela ha voluto rivederlo e, in esterna, lo ha finalmente baciato.