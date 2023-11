Anticipazioni Terra Amara stasera domenica 5 novembre 2023

Anticipazioni Terra Amara in onda domenica 5 novembre 2023 in prima serata su Canale 5: cosa aspettarsi dai nuovi episodi in prime time?

Terra Amara dal 5 novembre in onda di domenica

Ottime notizie per i fan di Terra Amara: dal 5 novembre 2023 la celebre soap opera turca di Canale 5 va in onda anche la domenica sera con tre nuovi imperdibili episodi dalle 21:30 circa.

Questo è il cambiamento improvviso deciso dalla rete dopo gli ascolti sempre più alti registrati dall’appassionante soap Bir Zamanlar Çukurova, nel titolo originale, trasmessa in patria su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022.

Formata in tutto da quattro stagioni, per più di 400 puntate previste in Italia sulla rete ammiraglia Mediaset, scopriamo di seguito le anticipazioni e le trame dei nuovi episodi in onda domenica 5 novembre 2023 in prima visione assoluta su Canale 5.

Anticipazioni Terra Amara di stasera 5 novembre 2023

Dopo quanto visto negli episodi di Terra Amara trasmessi dal 30 ottobre al 4 novembre 2023, nella prima delle tre puntate in onda domenica 5 novembre scopriamo che Gulten si sente raggirato da Gaffur dopo che lui gli ha impegnato un terreno, ma non ha raggiunto la somma di denaro definita per pagarglielo. Quando più tardi Gulten si accorge della faccenda corre a rinfacciarglielo deluso.

Intanto continuano le occasioni per Fikret di aprirsi e confessare la verità sulla sua identità. Questa volta tocca alla bella Mujgan, da poco orfana di zia e per questo ancora molto sconvolta. Come prenderà le parole di Fikret che, nel frattempo, sappiamo essersi innamorato di lei?

Più tardi nuove svolte sulla faccenda “figlio illegittimo” vengono a galla. A quanto pare, infatti, Safiye non sarebbe mai stata abusata da Adnan Yaman, o almeno questo è quello che Lutfiye svela a Fekeli. Sarà la verità?

Colpo di scena quando, dopo essere uscita dall’ospedale, Zuleyha si mostra sempre più vicina e in sintonia con Demir. La loro felicità raggiunge la bocca di tutti quando sul giornale esce un un articolo che mostra i due coniugi uniti più affiatati che mai.

Lasciandosi alle spalle lo sguardo geloso di Umit, delusa dal loro ritrovato amore, Demir e Zuleyha annunciano di voler dare una svolta non solo alla loro azienda, ma persino all’intera cittadina di Çukurova. Tutto questo fa pensare che alla fine Demir non riuscirà mai a divorziare da Zuleyha.