Anticipazioni Terra Amara stasera domenica 12 novembre 2023

Anticipazioni Terra Amara in onda domenica 12 novembre 2023 in prima serata su Canale 5: cosa aspettarsi dai nuovi episodi in prime time?

Anticipazioni Terra Amara stasera 12 novembre 2023

Continua su Canale 5 la programmazione in prima serata di Terra Amara prevista anche la domenica sera dal 5 novembre 2023.

Questo è infatti il cambio di programma deciso dalla rete dopo gli ascolti sempre più alti registrati dall’appassionante soap Bir Zamanlar Çukurova, nel titolo originale, trasmessa in patria su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022.

Con la programmazione di tre nuovi episodi ogni domenica a partire dalle 21:20 circa, cosa aspettarci dalle prossime trame in onda il 12 novembre 2023? Continua a leggere l’articolo per scoprirlo.

Terra Amara trame 12 novembre 2023: Fekeli ha un infarto

Dopo gli episodi di Terra Amara andati in onda nel corso della settimana dal 6 all’11 novembre 2023, le puntate in onda in prime time sulla rete domenica 12 novembre 2023 ci sorprendono con grossi colpi di scena e imprevisti sconvolgenti. Tra questi, ad esempio, l’infarto di Fekeli.

Ma andiamo con ordine! Il primo dei tre episodi in onda dalle 21:20 ci mostra come Sannite e Gaffur scendano in campo per riuscire a trovare letti più comodi da regalare agli abitanti delle baracche. Intanto Sermin e Fusun non perdono tempo e iniziano il racconto a Luftiye riguardo tutte le cattiverie commesse da Behice e da sua nipote Mujgan a Cukurova. La zia materna di Fikret è davvero sconvolta dopo quanto scoperto.

Un improvviso colpo di scena arriva più tardi, quando Fekeli è sorpreso da un infarto. Ricoverato di corsa in terapia intensiva, Fekeli non sa che suo nipote Fikret vorrebbe tanto fargli visita mentre si trova in ospedale ma, per tutta risposta, Mujgan lo manda via facendogli in qualche modo capire di essere lui la causa del malessere dell’uomo. Intanto arriva il momento per Demir di leggere la risposta del suo nemico alla sua dichiarazione.

A proposito di lettere e dichiarazioni, scopriamo la lettera scritta dalla madre di Fikret in persona che spiega che Adnan Yaman non avrebbe mai abusato di lei, ma al contrario avrebbero avuto una relazione consensuale. Potrebbe essere la notizia pronta a riappacificare le due famiglie, se solo Demir non decidesse di abusarne.

La mattina dopo, infatti, Cukurova si risveglia circondata dai manifesti che riportano esattamente la verità sulla storia tra Adnan e Safiye. A questo punto Fikret, che era pronto a tornare in Germania, trova un nuovo pretesto per restare a Cukurova e fargliela pagare a Demir. Adesso tra Fikret e Demir Yaman è guerra per davvero.