Anticipazioni Terra Amara stasera domenica 10 dicembre 2023

Anticipazioni Terra Amara stasera 10 dicembre 2023

Cosa succede nei nuovi episodi di Terra Amara in onda stasera domenica 10 dicembre 2023 su Canale 5? Continua in prima serata la programmazione della soap turca in onda con nuovi episodi sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 21:20 circa. Le nuove puntate riprendono la narrazione degli eventi dopo gli episodi visti nel day-time durante la settimana dal 4-9 dicembre 2023, continuando a raccontarci i nuovi colpi di scena in arrivo a Bir Zamanlar Çukurova.

I nuovi tre episodi, infatti, ci svelano le conseguenze dell’incontro tra Zuleyha e Umit dopo che quest’ultima le ha raccontato di essere incinta di Demir. Ecco quindi in arrivo nuovi attimi di panico nelle prossime puntate di Terra Amara in onda domenica 10 dicembre 2023 in esclusiva su Canale 5.

Terra Amara 10 dicembre 2023: Umit è incinta

Con il primo dei tre episodi in onda dalle 21:20 ritroviamo Zuleyha ancora sotto shock per la notizia riferitele da Umit. Se è vero che la donna è incinta allora lei e suo marito avranno quel bambino e si prenderanno cura di lui. In seguito l’Altun corre dalla sua amica Gulten a riferirle quanto appena scoperto.

Fino a che punto si spingerà la follia di Umit? La risposta non è rassicurante, dato che poco dopo, proprio durante il ricevimento per la nuova fondazione creata a nome di Hunkar Yaman, la dottoressa si presenta davanti a tutti senza il minimo senso di imbarazzo. A questo punto la risposta di Demir è davvero estrema, dato che l’uomo decide di liberarsi della sua persecutrice una volta e per tutte. In che modo? Rapendola.

Dopo aver organizzato il rapimento di Umit, Demir ingaggia anche un medico che possa interrompere al più presto la gravidanza della donna. Ma siamo sicuri che Umit sia davvero incinta? Non riusciamo nemmeno a scoprirlo che Sevda decide di intervenire in tempo allertando la polizia e salvando la figlia. Subito dopo la donna porta Umit da Fekeli, che accetta di ospitarla il tempo necessario per organizzare la sua fuga da Cukurova.

Intanto Betul e Sermin, offese per essere state private della loro eredità da Demir, pianificano e attuano la loro vendetta. Betul, in segreto, diffonde in città la foto del tradimento di Demir, umiliandolo pubblicamente. Intanto Zuleyha è all’oscuro di ogni cosa, e crede anzi di essere l’unica a sapere della gravidanza di Umit.

Intanto una nuova accusa si abbatte proprio su di lei. Questa volta è Fekeli ad accusare Umit di aver volutamente diffuso le foto compromettenti che la ritraggono insieme a Demir. Adesso è davvero troppo, persino per l’uomo che aveva decido di accoglierla in casa sua per proteggerla. Per Umit si mette davvero male.

Ma le sorprese non sono ancora finite. Più tardi, infatti, Sermin svela a Demir che Sevda è la madre di Umit. A questo punto Demir, convinto che la donna abbia pianificato fin dall’inizio la vendetta insieme a Umit e Fikret per danneggiarlo, decide di cacciarla dalla villa. Che ne sarà adesso di Sevda e Umit? La risposta nelle prossime puntate della soap turca.