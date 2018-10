Anticipazioni Temptation Island Vip: martedì 9 ottobre l’ultima puntata

Temptation Island Vip anticipazioni prossima puntata prevista per martedì 9 ottobre 2018

Il viaggio di Temptation Island Vip è giunto alla sua conclusione. Martedì prossimo, 9 ottobre 2018, andrà in onda su Canale 5 l’ultima puntata del programma condotto da Simona Ventura. Tre le coppie rimaste in gioco: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. I sei protagonisti hanno preferito attendere i canonici 21 giorni per capire meglio i rispettivi sentimenti. Cosa che invece non è stata fatta dalle altre coppie del programma – Fabio e Marcella, Stefano e Nicoletta, Nilufar e Giordano – che hanno preferito abbandonare in anticipo il villaggio sardo. Ma cosa accadrà nell’ultima puntata della trasmissione prodotta da Maria De Filippi?

L’ultimo falò di confronto a Temptation Island Vip

Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip si intensificheranno i contatti tra alcuni fidanzati e tentatori. In particolare tra Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli: la fidanzata di Andrea Zenga sembra aver perso la testa per l’ex tronista di Uomini e Donne. Così come Valeria Marini non sa resistere al fascino caliente dello spagnolo Ivan Gonzalez. Medesimo discorso per Sossio Aruta, pazzo della single Sara. Tre rapporti diversi che porteranno alla rottura di tre storie d’amore. Secondo i beninformati è certo l’addio tra Valeria e Patrick Baldassari, così come tra Sossio e Ursula del Trono Over. Ancora in dubbio l’epilogo tra Alessandra e Andrea: si parlava di una pace ritrovata ma alla luce degli ultimi avvenimenti sembra alquanto improbabile.

Temptation Island Vip: grande successo per Canale 5

Ad ogni modo la prima edizione di Temptation Island Vip si è rivelata un grande successo per Canale 5 e Mediaset in generale. Ogni puntata ha registrato circa 4 milioni di telespettatori: numeri importanti, soprattutto in un periodo non facile, dove la concorrenza è massiccia. Ma il format condotto da Super Simo ha saputo tenere testa a fiction, film e partite di pallone, diventando subito un appuntamento cult del martedì sera.