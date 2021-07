Anticipazioni Temptation Island terza puntata: corse, lacrime e conclusioni

Siete in cerca di anticipazioni sulla terza puntata di Temptaton Island 2021? Il secondo appuntamento con la nuova stagione si è conclusa da poco, con non pochi colpi di scena e risvolti inattesi. Ma non siamo ancora neanche alla metà del percorso, per cui tutto può ancora succedere. La prossima puntata andrà in onda lunedì 12 luglio e stasera hanno già mostrato qualcosina di ciò che succederà. Anche la prossima settimana Ste e Claudia saranno protagonisti della serata, e pare che potrebbe esserci addirittura un’uscita di scena.

Ste perderà le staffe dopo un Pinnettu, nelle anticipazioni di Temptation Island si vede il fidanzato correre dopo aver visto un video. Cosa avrà visto non si sa, così come non si sa dove correrà: nel villaggio delle fidanzate verso Claudia oppure verso il cuscino che prende a pugni per sfogare la rabbia? Filippo Bisciglia nel promo ha parlato di inaspettate evoluzioni nel percorso di questi due protagonisti. Claudia al falò di confronto dirà che forse è arrivata a delle conclusioni nel suo percorso. Ste scoppierà in lacrime, consolato da una single ma rintanato sotto un cuscino.

Anche gli equilibri delle altre coppie cambieranno, per esempio Alessandro andrà via furioso dal Pinnettu dopo un video di Jessica. Anche Alessio sarà sempre più in crisi, a giudicare dalle anticipazioni di Temptation Island per lunedì 12 luglio 2021. Stefano, invece, sarà piuttosto pensieroso.

Temptation Island 2021, cosa è successo nella puntata del 5 luglio

Cosa è successo nella seconda puntata, invece? C’è stato il primo falò di confronto finale: Tommaso ha tradito Valentina apertamente, ma nel falò ha spiazzato con la sua decisione finale. Le coppie ancora nei villaggi quindi sono al momento cinque e nel corso della puntata c’è stato molto spazio anche per Stefano e Manuela. Loro continuano a parlare male della loro storia, con rivelazioni clamorose sulla vita privata. Lei si è avvicinata molto al tentatore Luciano ma è infastidita dalla vicinanza tra Stefano e la single Federica. Se ne vedranno delle belle in questa coppia, non ci sono dubbi.

Alessio è scoppiato in lacrime vedendo i video di Natascia al falò con Filippo. Lei ha parlato della possibilità che tra loro possa finire e questo ha gettato nello sconforto Alessio, che ha ricordato le prime volte con la sua fidanzata e si è allontanato dal falò. Natascia si aspettava un video, una reazione da parte del fidanzato consapevole di aver parlato di qualcosa che lo avrebbe infastidito. Non immaginava però che lui avrebbe scoperto tutto quella stessa notte, quindi non avrebbe potuto ricevere video per questo motivo. Ste ha dato altri pugni al cuscino con le nuove rivelazioni della fidanzata Claudia, mentre delle altre coppie non si è praticamente parlato.