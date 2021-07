Anticipazioni Temptation Island stasera: tutti gli spoiler della puntata

Temptation Island è ormai entrato nel vivo. Le trame d’amore dei concorrenti rimasti in gioco iniziano a delinearsi con più nitidezza. Nel corso del quarto appuntamento sono attesi molti colpi di scena, che andranno ad aggiungersi a quelli che hanno già risolto alcuni legami sentimentali (Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti si sono lasciati, mentre Claudia Venturini e Stefano “Ste“ Socionovo hanno deciso di sposarsi).

Natascia Zagato e Alessio Tanoni, Manuela Carriero e Stefano Sirena, Floriana Angelica e Federico Rasa, Jessica Mascheroni e Alessandro Autera: sono queste le coppie che ancora devono capire che direzione far prendere alle rispettive love story. Gli account ufficiali del reality delle tentazioni, nelle scorse ore, hanno divulgato delle interessanti anticipazioni sulla piega che prenderanno le suddette relazioni.

Manuela, sempre più vicina al tentatore Luciano Punzo, assisterà a degli atteggiamenti di Stefano che la metteranno in forte crisi emotiva. Potrebbe essere lei a chiedere il falò di confronto atteso nella quarta puntata.

Altro video ‘spoiler‘ diffuso dal programma di Canale Cinque è quello che mostra la disperazione di Alessio. Il ragazzo si è lasciato andare ad un pianto ricco di ansie e timori. Già nelle prime puntate del reality lo si è visto parecchio in difficoltà in quanto la sua fidanzata Natascia non sembrerebbe essere perfettamente ‘allineata’ al suo modo di intendere la relazione. In arrivo, per lui, altri video ‘scomodi’, naturalmente recapitati da Filippo Bisciglia.

Ci sarà poi una grossa scossa per Jessica, la compagna di Alessandro, il ragazzo tutto muscoli e palestra. Il giovane fino ad ora ha pensato più ad allenarsi che a viversi l’esperienza in terra sarda. Come mostrato in anteprima da due clip diffuse dal reality, Alessandro sembra aver cambiato decisamente registro, avvicinandosi molto alla tentatrice Carlotta, fino a raggiungerla nella casetta. Qui le telecamere sono bandite. Che cosa è successo? Si è andati oltre il limite?

Infine c’è lo spoiler che evidenzia come Floriana, compagna di Federico, abbia avuto un momento di forte crisi tanto che la si vede, in lacrime, rifiutare i tentativi di consolazione da parte delle altre fidanzate.