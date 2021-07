Anticipazioni Temptation Island stasera: Federico e Floriana, cosa accadrà

La quinta puntata del reality promette scintille sia per le coppie rimaste in gioco sia per una love story che sembrava naufragata ma che probabilmente avrà un risvolto inaspettato

Tutto pronto per la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island che promette colpi di scena sia per le coppie ancora in gioco sia per una relazione che sembrava naufragata ma che invece pare avrà un secondo epilogo inaspettato. Trattasi di Floriana e Federico: la giovane, in un falò memorabile, ha messo spalle al muro l’uomo, piantandolo in asso. Lui però non si è arreso ed ha richiesto al programma un ulteriore incontro ‘riparatore’.

In molti si stanno domandando se ‘Flo’ accetterà il falò e tutto fa pensare che darà una seconda chance all’ex fidanzato. Anche perché quando ha deciso di dire basta e di lasciare il villaggio sardo da sola, la donna non è apparsa del tutto convinta. A spingerla verso una riflessione più profonda sulla scelta ci ha pensato anche Filippo Bisciglia il cui ‘operato’ è stato contestato su Twitter da diversi telespettatori.

Altra coppia che riserverà nuovi colpi di scena è quella di Manuela e Stefano. Lei si è avvicinata molto a Luciano: stasera, con ogni probabilità, si vedrà anche un bacio con il tentatore. L’effusione manderà su tutte le furie ‘Ste’. La relazione è appesa a un filo. Anzi, alcune segnalazioni vogliono il filo già spezzato. Nei giorni scorsi Manuela sarebbe stata avvistata a Brindisi in una pizzeria. Nessuna traccia del compagno. “Io comunque gli voglio bene anche se è uno str….o”, avrebbe detto la donna, che avrebbe lasciato intendere che la love story non c’è più.

Altro rapporto in profonda crisi è quello di Jessica e Alessandro. Nella quarta puntata ‘Mr Muscolo’ ha perso la testa per l’ammaliante tentatrice Carlotta. Jessica invece ha trovato un ottimo feeling con il single Davide. Una situazione che farà perdere totalmente il controllo ad ‘Ale’ nella quinta puntata.

Ma c’è di più: pochi giorni fa, in rete, sono emerse delle foto che hanno immortalato Alessandro e Tommaso (il ‘malato’ di gelosia, protagonista a Temptation con Valentina Nulli Augusti) in compagnia di due ragazze estranee al reality. Risate e clima disteso, ma nessun atteggiamento compromettente. Da rilevare però che non c’è stata traccia alcuna di Valentina e di Jessica. Che pure la relazione di ‘Mr Muscolo’ sia giunta al capolinea dopo l’avventura sarda?

Infine c’è la situazione di Alessio e Natascia, che sembra quella meno compromessa: lui è in crisi, timoroso di perdere la compagna che finora si è mostrata più aperta e tranquilla nel vivere l’esperienza con i single. Da segnalare, però, che non ha avuto alcun comportamento pericoloso. Insomma, tutto fa presagire che la love story possa proseguire, superando la prova del nove.