Anticipazioni Temptation Island: Katia e Vittorio si lasciano? Il gossip

Temptation Island anticipazioni: Katia e Vittorio usciranno single dal programma? L’indiscrezione

Temptation Island si è conquistato anche quest’anno il titolo di programma più atteso e seguito dell’estate. Tantissimi gli utenti che ieri sera sui social hanno commentato il programma, così come altrettanto numerosi sono stati quelli che hanno detto la loro sui fidanzati e le fidanzate arrivati nel villaggio delle tentazioni. Alcuni di questi, oggi, hanno contattato anche l’influencer Deianira Marzano, riportandole gossip e indiscrezioni relativi a quello che è successo alle coppie una volta finite le registrazioni della trasmissione. Uno degli ultimi messaggi arrivati a Deianira, nello specifico, riguarda la coppia formata da Katia e Vittorio.

Katia e Vittorio di Temptation Island si sono lasciati? L’indiscrezione

Diverse segnalazioni sulle coppie di Temptation Island sono arrivate nelle ultime ore a Deianira Marzano. Tra queste, come anticipato sopra, una riguardava la coppia formata da Katia e Vittorio. Questi due, secondo il messaggio condiviso dall’influencer, si sarebbero lasciati. Sia Katia che Vittorio, dunque, sarebbero usciti single dalla trasmissione. Usiamo il condizionale perché, di fatto, queste rimangono solo delle voci non confermate. La persona che ha scritto dei due protagonisti di Temptation ha detto di conoscere entrambi ma, di fatto, non abbiamo prove che quanto detto corrisponda al vero.

Temptation Island, ultime news sulle coppia: Jessica e Andrea usciranno insieme dal programma

Alcune indiscrezioni sono arrivate a Deianira anche su Jessica e Andrea (che pare decideranno di non lasciarsi una volta finite le registrazioni). Stando a quanto riportato dall’influencer, quindi, i due avrebbero deciso di rimanere insieme dopo il programma. Alcune persone li avrebbero avvistati mentre altri (conoscenti) hanno invece scritto di essere sicuri del fatto che nessun fidanzamento è stato mandato all’aria dopo Temptation Island. Come per Katia e Vittorio, tuttavia, dovremmo aspettare di vedere come si metteranno le cose nelle prossime puntate per capire se quanto si vocifera sui social corrisponde al vero.