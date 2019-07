Anticipazioni Temptation Island, David sconvolto: “Colpi di scena, risvolti inaspettati”

Temptation Island 2019, le anticipazioni sulla prossima puntata: David in crisi

Le anticipazioni di Temptation Island sulla terza puntata sono arrivate in queste ore direttamente da Uomini e Donne Magazine! Dunque è proprio la produzione che ha deciso di farci sapere cosa ci aspetta lunedì prossimo. Quest’anno come mai prima d’ora la redazione di Temptation Island ha scelto di mantenere viva la curiosità del pubblico sul reality show estivo. Quasi ogni giorno infatti vengono pubblicati dei piccoli video estrapolati dalla puntata in arrivo. Oggi, per esempio, i protagonisti del video erano Cristina e David a Temptation Island. L’ex Cavaliere del Trono Over ha visto la fidanzata entrare nelle case dei single, dove ricordiamo non ci sono telecamere. Ricordiamo che Cristina si sta avvicinando al single Sammy e infatti è insieme a lui nel video che vedrà David al falò.

Anticipazioni Temptation Island, David in crisi dopo un video di Cristina: “Male, malissimo”

“Male, malissimo. Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere”, questo sarà il commento di David, che sicuramente aggiungerà altro. L’ex di Uomini e Donne infatti si aspettava piuttosto che Cristina chiedesse un falò anticipato, anziché vederla relazionarsi a un altro ragazzo. Ma le anticipazioni di Temptation Island oggi non terminano qui, passiamo alle news dal magazine! “La terza sarà la puntata dei colpi di scena e dei risvolti inaspettati”, così comincia il trafiletto dedicato al reality. Non vedremo soltanto Nunzia tornare sui suoi passi e chiedere un altro falò ad Arcangelo, ma in altre due coppie si ribalterà la situazione. Abbiamo già visto nella pubblicità che Katia non reagirà bene quando vedrà determinati comportamenti di Vittorio e cambierà radicalmente atteggiamento nel villaggio.

Temptation Island anticipazioni, la proposta di Sabrina a Giulio

Sabrina invece farà una proposta particolare a Giulio Raselli (a proposito, si vocifera che abbia rivisto Giulia Cavaglià!). Anche Ilaria e Massimo sono state menzionate tra le coppie in cui si ribalterà la situazione. Abbiamo visto Ilaria molto vicina al tentatore Javier e Massimo si è rivelato geloso, anche se non lo ha detto apertamente. Ha deciso di rendere pan per focaccia alla fidanzata, anche se lui si era già avvicinato alle tentatrici: Federica Lepanto prima ed Elena dopo. A quest’ultima chiederà anche di dormire insieme! Adesso le anticipazioni sulla terza puntata di Temptation Island sono davvero finite… per oggi, perché di sicuro arriveranno nuovi video in settimana!