Anticipazioni Temptation Island ultima puntata: risvolti inaspettati

Domani andrà in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2021, con le due coppie rimaste in gioco. Dovranno affrontare il falò di confronto finale Manuela Carriero e Stefano Sirena, Natascia Zagato e Alessio Tanoni. Come andranno a finire i loro percorsi? La prima coppia si è ritrovata a vivere questa esperienza al 100%, lasciandosi completamente andare.

In particolare, Manuela ha trovato consolazione nel tentatore Luciano, che sembrerebbe essere pronto a viversi la conoscenza anche fuori. Infatti, il single è apparso molto interessato alla 31enne, sempre più delusa dai video che hanno visto protagonista il fidanzato e la tentatrice Federica. Manuela e Luciano sono quasi arrivati al bacio.

Ovviamente le immagini della fidanzata in compagnia del tentatore hanno destabilizzato Stefano, che non ha reagito affatto bene. E mentre Luciano ha tentato di far riflettere Manuela sul futuro che meriterebbe di avere, Stefano ha proseguito con il suo percorso. Non sono mancate le lacrime e ora entrambi si ritrovano ad avere non pochi dubbi.

Sembra effettivamente che nessuno dei due sappia come agire. I telespettatori sperano di vedere Manuela prendere in mano la sua vita, chiudendo definitivamente la sua relazione con Stefano. Di certo lui non è entrato nel cuore del pubblico. I continui insulti, come “stupida”, nei confronti della Carriero hanno fatto parecchio discutere sui social.

Usciranno insieme Manuela e Stefano da Temptation Island? Le indiscrezioni vedono i due ancora come una coppia, dunque i telespettatori dovranno aspettarsi di tutto. Le anticipazioni annunciano ancora colpi di scena per questa coppia. Stefano resterà deluso da altri filmati. Nel frattempo, si ritroveranno a prendere una decisione anche Natascia e Alessio.

Il comportamento di lei all’interno del villaggio delle fidanzate non è particolarmente piaciuto, mentre le lacrime di lui hanno emozionato. Natascia è riuscita a vivere questa esperienza con più serenità, divertendosi. In particolare, ha legato con il tentatore Samuele.

Dall’altra parte, al contrario, Alessio non ha trascorso questi 21 giorni in tranquillità, anzi. Sembra non aver legato con nessuna delle tentatrici, se non in amicizia. Questo gli ha permesso comunque di riflettere.

Riuscirà ad andare oltre? Ha ammesso di non riuscire più a trovare un motivo per dire ‘esco con lei’. Dunque, potrebbe arrivare a prendere la decisione di chiudere la loro storia. Gli ultimi video hanno peggiorato ulteriormente la situazione.

Natascia è anche entrata nella casa dei single, dove non ci sono telecamere. Questo ha generato ancora più confusione in Alessio. Non solo, ha ammesso di essere arrivata alla conclusione di non avere mai perdonato alcuni eventi del passato.

“Io questa storia però la voglio salvare”, queste le parole di Natascia. Dunque, sembra proprio sia propensa ad avere il suo lieto fine con Alessio.

Intanto, sempre nel corso dell’ultima puntata, il pubblico scoprirà cosa è accaduto un mese dopo il falò di confronto di tutte le coppie.

Come accade in ogni edizione, si ritroveranno di fronte a Filippo Bisciglia, a cui racconteranno cos’è successo dopo il reality.

Il conduttore ha già annunciato “colpi di scena e risvolti inaspettati”. Non resta che attendere per scoprirli!