Anticipazioni spagnole Una Vita: misterioso omicidio, Ursula arrestata

Una Vita anticipazioni spagnole: un inaspettato omicidio ad Acacias, Ursula viene accusata

Nel corso delle ultime puntate spagnole di Una Vita, un omicidio stravolge nuovamente le esistenze dei protagonisti di Acacias. Viene considerata colpevole del delitto, anche questa volta, Ursula. L’ex governante finisce, ancora una volta, sotto accusa. Tutto accade quando padre Guillermo viene trovato morto da Telmo. Stiamo parlando di due personaggi che i telespettatori di Canale 5 ancora non conoscono, ma che presto vedranno in scena. Una mano sconosciuta porta alla morte il povero padre Guillermo. Chi ha ucciso il sarcerdote? Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che i sospetti cadono tutti sulla Dicenta, considerata la vera colpevole di questo inaspettato omicidio. Mendez porta avanti le sue indagini e scopre che l’ultima persona ad aver visto il religioso è proprio Ursula. Per tale motivo viene accusata e arrestata. L’unica sospettata di questo strano delitto è la Dicenta, che però si dichiara subito innocente.

Puntate spagnole Una Vita: Ursula arrestata per l’omicidio di padre Guillermo

L’unica sospettata dell’omicidio di padre Guillermo è Ursula, la quale viene portata in carcere da Mendez. Il commissario è convinto che la vera colpevole di questo delitto è proprio la Dicenta. Come vi abbiamo già anticipato, l’ex governante perde tutto ciò che ha. Infatti, i telespettatori nelle prossime puntate non la vedranno più al centro dell’attenzione e a capo della famiglia Alday. Blanca riesce finalmente a far pagare sua madre per tutti i suoi errori, facendola internare in un manicomio. Qualche tempo dopo riesce a tornare ad Acacias in condizioni disperate. Nessuno vuole aiutarla, fatta eccezione per padre Telmo, che le dà un posto dove vivere. Ora Ursula si ritrova nuovamente ad affrontare una grossa difficoltà, in quanto finisce in carcere. Sembra, però, che questa volta stia dicendo la verità.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula arrestata ma si dichiara innocente

Inizialmente Mendez sospetta della domestica Augustina ma, interrogando tutte le persone vicine a Guillermo, scopre che il giorno in cui è morto aveva avuto una discussione molto acceso con Ursula. Non solo, durante la perquisizione all’interno della canonica viene trovata l’arma del delitto tra gli oggetti personali dell Dicenta. Le indagini sembrano, dunque, provare la sua colpevolezza. Intanto, l’ex governante continua a dichiararsi innocente.