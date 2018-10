Una Vita anticipazioni spagnole: Ursula internata in manicomio

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula viene internata in un manicomio

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano la rovina di Ursula. L’ex governante, dopo aver messo fuori gioco Cayetana, non ha vita facile ad Acacias. Infatti, la Dicenta si ritrova costretta ad affrontare i figli di Jaime Alday, Diego e Samuel. Ma non solo, la dark lady ha anche contro la sua stessa figlia, Bianca. Abbiamo scoperto che nel passato di Ursula ci sono diversi misteri. Tra questi vi è la presenza di ben due figlie. Una di queste risulta essere scomparsa, mentre l’altra è stata chiusa per anni in manicomio. Stiamo parlando di Bianca, la quale viene liberata da Samuel, il quale vuole dimostrare al padre la cattiveria di Ursula. Ma ecco che Jaime decide comunque di sposarla e questo lo porta alla rovina. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che la Dicenta riesce a matterlo fuori gioco e a impossessarsi di tutti i suoi beni. Ovviamente Samuel e Diego sono disposti a tutto pur di riprendersi ciò che è loro. Nel frattempo, Bianca diventa protagonista di un vero e proprio triangolo amoroso con i due fratelli Alday. Da Diego ha anche un figlio, Moisés.

Una Vita anticipazioni: Bianca, Diego e Samuel contro Ursula

Bianca, Diego e Samuel si uniscono per mettere finalmente Ursula con le spalle al muro. La Dicenta deve pagare per tutto il male che ha fatto e così viene chiusa in un manicomio. Da qui inizia un vero e proprio inferno per lei. Qui riceve visite prima da parte di Bianca e poi da Diego. La prima va a trovarla e le rivela che suo nipote Moisés sta bene. Ma solo a sentire il nome del piccolo, Ursula sembra impazzire. Dopo anche il giovane Alday va a trovare la vecchia matrigna, a cui annuncia che ormai è rimasta completamente sola. Nel frattempo, però, Samuel e Diego si ritrovano a vivere una situazione finanziaria molto difficile, L’ex governante cambia radicalmente all’interno della struttura, da cui riesce presto a fuggire.

Anticipazioni Una Vita: Ursula torna ad Acacias completamente diversa

Ebbene questa non è esattamente la fine di Ursula. La Dicenta riesce, infatti, a tornare ad Acacias. L’ex governante si ritrova costretta a supplicare aiuto a tutti gli abitanti del piccolo quartiere, ma nessuno si offre disponibile. Le sue condizioni sono pessime e a darle un posto dove vivere ci pensa Padre Telmo. Ursula è pronta a tornare in scena per vendicare dei due fratelli Alday?