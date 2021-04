Anticipazioni Serale Amici 2021 settima puntata: quanti eliminati?

Quanti eliminati ci saranno sabato 1 maggio? Le anticipazioni sulla settima puntata di Amici 2021 arriveranno in settimana, quando ci sarà la registrazione. Per altre due settimane infatti chi non ama gli spoiler dovrà fare molta attenzione sui social, uno slalom tra commenti e anticipazioni per non beccarli. Ma se siete qui è per avere qualche indiscrezione su cosa succederà la prossima settimana. Nulla di certo, visto che la puntata verrà registrata in settimana, per cui sono delle riflessioni da prendere con le pinze. Sono otto i concorrenti ancora in gara, ma è tempo di chiedersi quanti posti ci sono in finale ad Amici 2021.

Nelle ultime edizioni Maria De Filippi ha messo a disposizione quattro posti, ma non è detto che non ci siano sorprese quest’anno. Per sapere quanti eliminati ci saranno nella settima puntata del Serale di Amici 2021 occorrerebbe conoscere il numero dei posti in finale, per l’appunto. Se fossero quattro, allora sono altrettanti i ragazzi che devono lasciare la gara tra la settima e l’ottava puntata. In tal caso sabato prossimo ci sarebbe di nuovo doppia eliminazione, una dopo la prima partita e una al termine della puntata.

Questa è l’ipotesi più probabile al momento, quindi con due eliminati nella settima puntata e con altri due eliminati nell’ottava. La produzione ha pensato di portare avanti più concorrenti fino alle ultime puntate, optando per la singola eliminazione nelle puntate intermedie. Nel quarto, quinto e sesto Serale hanno lasciato la gara un allievo a sera – Enula, Martina, Raffaele stasera -.

Chi verrà eliminato al Serale nella settima puntata? Difficile immaginarlo. La gara è diventata difficile, a questo punto della gara tutti sono meritevoli. Per fare previsioni su chi uscirà sabato prossimo si può dare uno sguardo agli ultimi ballottaggi. Deddy è finito più volte allo scontro finale, eliminando poi chi era al ballottaggio contro di lui. Samuele nell’ultima puntata non ha convinto molto i giudici, che si aspettano un cambio di passo da parte sua. E infine c’è Tancredi, anche lui è finito al ballottaggio finale nelle ultime puntate. Tutto dipenderà, come sempre, da chi inizierà la partita, dai guanti di sfida, da chi vincerà le tre partite.