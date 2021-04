Le anticipazioni sulla sesta puntata del Serale di Amici 2021 faranno parecchio discutere. Una sfida in particolare è finita nell’occhio del ciclone durante la registrazione di oggi, e di sicuro farà parecchio discutere anche sui social. Ci sarà un solo eliminato sabato 24 aprile ad Amici 2021, forse per l’ultima puntata. Nelle prossime prima della finale è molto probabile che torneranno a essere due i concorrenti che lasceranno il Serale. Chi è uscito nella sesta puntata? Le anticipazioni non svelano il nome di chi ha dovuto salutare i compagni perché il verdetto arriverà come sempre in casetta.

Il pubblico TIM ha premiato ancora una volta Giulia, mentre gli ospiti sono Nino Frassica e Annalisa. Nella sesta puntata del Serale di Amici 20 la squadra a iniziare la partita è stata quella di Arisa e Lorella Cuccarini. Hanno deciso di sfidare Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ma hanno subito perso. Le anticipazioni per sabato 24 aprile 2021 del Vicolo delle News rivelano le sfide dettagliate della prima partita:

Tancredi contro Sangiovanni: punto a Sangiovanni;

Alessandro contro Serena, guanto di sfida: punto ad Alessandro;

Raffaele contro Deddy: punto a Deddy.

Da questa puntata non ci sarà più bisogno di fare nomination da parte dei professori, perché tutte e tre le squadre hanno solo tre allievi. Il ballottaggio vede tutti a rischio, quindi. I giudici hanno salvato Alessandro subito, poi hanno mandato Raffaele al ballottaggio finale. Zerbi e Celentano hanno sfidato Veronica Peparini e Anna Pettinelli, e hanno vinto. Queste le sfide:

Serena contro Aka7even: punto ad Aka7even;

Sangiovanni contro Samuele con Giulia: punto a Sangiovanni;

Deddy contro Aka7even: punto a Deddy.

La prima a salvarsi è stata Giulia, poi i giudici hanno mandato Samuele al ballottaggio finale. Un esito un po’ a sorpresa e che di sicuro servirà a tirare su di morale Aka7even, visto che stasera è stato premiato e salvato dai giudici. Per la terza partita, Rudy e la maestra Alessandra hanno deciso di sfidare di nuovo Arisa e Lorella, ma stavolta hanno perso. Le tre sfide sono state queste:

Sangiovanni contro Alessandro: punto ad Alessandro;

Serena contro Tancredi: punto a Serena;

Deddy contro Alessandro: punto ad Alessandro.

Sulla terza sfida c’è stata una polemica. Alessandro si è esibito insieme ad Arisa in una performance che è durata il doppio del solito: tre minuti invece del solito minuto e mezzo. Stando alle anticipazioni del Serale di Amici 2021 sulla sesta puntata, però, il ballerino per metà esibizione ha solo interpretato e non danzato. Questo avrebbe provocato nervosismo in Deddy, che è andato al ballottaggio finale. Si sono giocati la permanenza Deddy, Samuele e Raffaele. I giudici hanno salvato il ballerino – dopo il supporto di Maria -, quindi a rischio ci sono Deddy e Raffaele. Pagine fan su Twitter riportano il nome dell’eliminato: Raffaele dovrebbe aver lasciato il Serale.