Amici 2021 Samuele in lacrime, Maria lo consola: “Ho gli stessi dubbi”

Samuele Barbetta ad Amici 2021 ha avuto un crollo oggi. Qualche giorno fa aveva chiesto a Maria De Filippi di poter lavorare a una coreografia ispirata al pittore Vincent van Gogh. Maria gli aveva promesso che si sarebbe informata sulla fattibilità, per via della scenografia, e oggi nel daytime si è intuito che il permesso è stato accordato. Samuele aveva bene in mente come creare questa coreografia, ma appena ha iniziato a lavorarci non ne era molto soddisfatto. Dopo le prime prove ha confessato ad Alessandro che non risultava d’impatto come lo era nella sua testa. Dopo altre prove è crollato in lacrime, ma pare sia solo una questione di aspettative molto alte.

Tornato in casetta, Samuele ad Amici è crollato in lacrime, da solo sul divano. Dopo un po’ si è asciugato le lacrime e ha trovato rifugio dietro al pianoforte; non sa suonarlo, ma si lascia guidare dall’ascolto e si rilassa molto suonandolo. Mentre era assorto tra i suoi pensieri, Maria è intervenuta e gli ha chiesto cosa fosse successo. Il ballerino ha spiegato che realizzare una coreografia con una scenografia messa in piedi solo per lui è forse il sogno più grande della sua vita. La conduttrice lo ha rassicurato: il direttore artistico Stéphane Jarny le ha detto che il pezzo viene molto bene. Samuele però è in crisi per altro:

“Ho un’aspettativa davvero quasi impossibile per le cose che faccio. Non ho un’aspettativa grandiosa quando faccio le cose degli altri, so di avere dei limiti. Ma quando faccio le mie cose non mi pongo limiti. Io ho paura di non essere all’altezza”

Maria gli ha spiegato che è normale avere timori come questi, succede a chiunque faccia un mestiere come il loro. Capita a chi scrive nuove canzoni e anche a lei quando pensa a nuovi programmi. “Quando io faccio un programma il dubbio che non piaccia ce l’ho, è giusto”, ha confidato la conduttrice per consolare l’allievo. Lo ha invitato a trasformare questa paura in sensazioni positive, ma Samuele le ha chiesto se anche lei ha delle aspettative alte su sé stessa. La De Filippi ha risposto a questa curiosità di Samuele, condividendo con lui un aspetto del suo passato.

La conduttrice di Amici ha raccontato a Samuele che quando era ragazza sua madre le diceva sempre che poteva fare di più. A un certo punto lei si è appassionata al cavallo e ha iniziato a praticare questo sport. Non aveva l’età per fare competizioni, ma un giorno sua madre ha deciso di vederla andare a cavallo. Il racconto è proseguito così:

“Mi sono ritrovata come se avessi 14 anni. Viene a vedermi, c’è un percorso di ostacoli. Faccio il percorso netto, vado verso di lei e mi dice ‘Pensavo saltassi più alto’. E io ho detto eccola qua, un’altra volta. Forse è normale, no? Mi è capitato di sbagliare tante cose nella vita, mi è dispiaciuto molto e poi sono andata avanti. Chiaro che succede, devi liberare la testa. Io sono la prima a non liberarla, ma penso faccia bene liberarla ogni tanto”

Prima di salutare Samuele, Maria lo ha invitato a lasciarsi andare di più, a non pensare e ripensare troppe volte perché a volte l’istinto è quella cosa che fa fare scelte giuste. Gli ha consigliato di affidarsi a ciò che ha dentro quando crea una coreografia e di farsi guidare dall’istinto. Alla fine del confronto, il ballerino ha ammesso che a mente lucida sa che il pezzo sia forte e che lo ha migliorato. Insomma, i consigli di Maria De Filippi a Samuele hanno funzionato. Come sempre.