Temptation Island anticipazioni seconda puntata: un tradimento e un falò

Le anticipazioni della seconda puntata di Temptation Island annunciano diversi colpi di scena per le cinque coppie rimaste in gioco. Dopo l’uscita di scena di Sofia e Amedeo, il pubblico di Canale 5 assisterà a un altro falò di confronto anticipato. Nel frattempo, però, accade qualcosa di davvero forte: Alberto tradisce Speranza! Dalle immagini è possibile vedere, infatti, le fidanzate chiedersi se appunto il ristoratore abbia baciato una delle tentatrici. Il dubbio sorge in tutte loro quando Speranza vede un nuovo filmato, consegnato da Alessia Marcuzzi. La Capasso appare davvero sconvolta di fronte a questo video, tanto che poi non riesce a trattenere le lacrime. Il pubblico di Canale 5 vedrà la giovane lasciarsi consolare dalle sue compagne di avventura! Un duro momento per Speranza, che potrebbe decidere di concludere il suo percorso all’interno del reality delle tentazioni. Intanto, a prendere questa decisione, nel corso della prossima puntata, ci pensa Gennaro! Il 31enne sceglie di mettere fine a questa esperienza, dopo aver guardato altri filmati su Anna. Quest’ultima si sfoga con i tentatori e con le sue compagne di avventura, a cui rivela il suo pensiero negativo sulla famiglia di Gennaro! Le parole di Anna riescono a colpire nel profondo il 31enne.

Anticipazioni Temptation Island seconda puntata: Alberto bacia una tentatrice, Speranza in lacrime

Grande colpo di scena nella seconda puntata di questa nuova edizione del reality condotta da Alessia Marcuzzi. Guardando un nuovo filmato, Speranza scopre che Alberto ha baciato una delle tentatrici. Una situazione davvero dura da affrontare per la Capasso, che ora non può più accettare o perdonare il comportamento del fidanzato. Le anticipazioni annunciano un altro colpo di scena per il prossimo appuntamento. Ad attirare l’attenzione ci pensano anche Carlotta e Nello. In particolare, una dichiarazione fatta dalla giovane ragazza sconvolge non poco Sorrentino. Quest’ultimo, infatti, durante uno sfogo ammette di non riuscire neppure a chiamarla “la mia fidanzata”.

Falò di confronto Anna e Gennaro a Temptation Island: anticipazioni seconda puntata

Dopo il falò di confronto di Sofia e Amedeo, arriva quello di Anna e Gennaro. La giovane si lascia andare a lunghi sfoghi all’interno del villaggio delle fidanzate. Le parole utilizzate da Anna non vengono prese bene da Gennaro, il quale sceglie di concludere qui la sua esperienza nel programma. Per scoprire cosa accade a questa coppia il pubblico dovrà ora attendere la prossima puntata!