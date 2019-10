Anticipazioni Rocco Schiavone 3: un nuovo omicidio da risolvere

Rocco Schiavone 3: cosa succederà nella terza puntata?

Si è concluso anche il secondo episodio della serie televisiva di Rai Due. Rocco Schiavone è stato di nuovo impegnato nella risoluzione di un caso di omicidio, insomma un’altra rottura di c… del decimo livello per il vice questore romano trasferito in Valle d’Aosta. Il protagonista è sempre più solo, vicino a lui solo la piccola lupa e Gabriele, il vicino di casa. Il fantasma della moglie è sempre più distante, Caterina è ormai a Roma. Schiavone non riesce più a fidarsi di nessuno, chi ha chiesto a Caterina Rispoli di prendere informazioni su di lui. Chi lo sta tenendo d’occhio? Nel frattempo, l’amico Sebastiano, agli arresti domiciliari, non riesce a perdonare Rocco. L’amico di sempre del protagonista è convinto che a tradirlo sia stato proprio Rocco. Cosa succederà nella terza puntata di Rocco Schiavone 3?

Rocco Schiavone 3: una nuova rottura di c… del decimo livello

Nella terza puntata di Rocco Schiavone ci sarà una nuova rottura di c… del decimo livello per il vice questore. Verrà trovato morto con due coltellate Romano Favre. Un caso che sembra non avere una soluzione e qualche enigma da risolvere. Gli uomini della Questura troveranno uno scontrino con tre lettere scritte “A, B, C”. Cosa significano queste lettere? Cosa si nasconde dietro a questo appunto di Favre? Ma soprattutto perché la vittima stringeva nella mano una finché del casinò? Cosa c’entra il Casinò? Si nasconde lì il motivo del violento omicidio?

Rocco Schiavone 3: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella terza puntata non ci resta che aspettare la prossima settimana. Il terzo appuntamento con i protagonisti di Rocco Schiavone 3 è per mercoledì 16 ottobre. Marco Giallini, Ernesto D’Argenio e Alberto Lo Porto vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.