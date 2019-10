Anticipazioni Rocco Schiavone 3: furti in Questura

Rocco Schiavone 3: cosa succederà nella seconda puntata?

La tanto attesa terza stagione è iniziata. Rocco Schiavone, interpretato da Marco Giallini, è tornato sul piccolo schermo insieme alla sua squadra della Questura di Aosta. Insieme al vice questore romano non poteva mancare l’ormai inseparabile Lupa. Dopo aver visto il primo episodio la curiosità di sapere cosa succederà nella seconda puntata è molta, soprattutto per coloro che non hanno letto i romanzi e i racconti di Antonio Manzini. Nella seconda puntata dal titolo L’Accattone, Rocco Schiavone avrà sicuramente una “rottura di c… del decimo livello” da affrontare.

Rocco Schiavone 3: misteriosi furti nella Questura di Aosta

Un ladro nella Questura di Aosta. Cominciano a sparire oggetti di valore e il colpevole non può che essere qualcuno che lavora all’interno dell’edificio. Di chi si tratta? Spariscono un drone, un laptop e la marijuana di Rocco che, come sanno i fan della serie, è ben nascosta e chiusa a chiave nel cassetto della scrivania del protagonista. Chi è l’autore degli strani furti? Dopo qualche giorno Rocco Schiavone inizierà ad avere i primi sospetti. Sarà uno dei suoi collaboratori?

Rocco Schiavone 3: quando andrà in onda la seconda puntata?

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con il vice questore romano è per mercoledì prossimo. Il protagonista, interpretato da Marco Giallini, e tutti gli agenti della Questura Astana vi aspettano mercoledì 8 ottobre, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.