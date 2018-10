Anticipazioni Rocco Schiavone 2: una nuova rottura per il vice questore

Rocco Schiavone 2: anticipazioni terza puntata

Grandissimo successo per la prima puntata di Rocco Schiavone 2. La seconda stagione della serie televisiva di Rai Due con Marco Giallini ha vinto la prima serata del mercoledì, tenendo incollati al piccolo schermo tantissimi telespettatori. Il vice questore romano trasferito a Roma per punizione sta cercando, invano, di ambientarsi nella piccola città del nord delle Alpi. Chi ha letto l’ultimo romanzo di Antonio Manzini, Fate il vostro gioco, però, sa che però il protagonista sta iniziando ad ambientarsi ad Aosta, ma proprio non ce la fa a tollerare i casi di omicidio, ovvero una “rottura di c…….i del decimo livello“. Ma prima di sapere cosa succederà nella terza stagione, molti fan del vice questore si stanno chiedendo cosa succederà nella terza puntata di Rocco Schiavone 2?

Rocco Schiavone 2: un’altra “rottura di c……i del decimo livello“

Il terzo appuntamento con Rocco Schiavone 2, Pulvis et Umbra, racconterà la storia narrata nel penultimo romando di Antonio Manzini. La puntata inizierà con il tentativo di Schiavone di salvare il giovane Gabriele da una bocciatura annunciata. Il ragazzo, come abbiamo visto nella seconda puntata, è il nuovo vicino di casa del vice questore. Ovviamente arriverà, inevitabilmente, qualche “rottura di c…..i” per Rocco Schiavone. Quella del decimo livello è la presenza di un cadavere nella Dora Baltea. A complicare la vita al vice questore è l’arrivo di Michela Gambino (Lorenza Indovina), il nuovo commissario della scientifica a cui hanno dato l’ufficio di Schiavone. Nel frattempo a Roma, Sebastiano minaccerà la figlia di Enzo Baiocchi pur di trovare l’uomo che ha ucciso Adele. Come reagirà l’amico Rocco alla notizia?

Rocco Schiavone 2: quando va in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella terza puntata di Rocco Schiavone 2 non ci resta che aspettare una settimana. L’appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è per mercoledì 31 ottobre, sempre in prima serata, sempre su Rai Due.