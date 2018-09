Anticipazioni Pechino Express: cosa succederà nella seconda puntata

Pechino Express: le anticipazioni della seconda puntata del reality adventure di Rai Due

Giovedì 27 settembre andrà in onda su Rai Due la seconda puntata del reality adventure di Pechino Express. Con la conduzione di Costantino della Gherardesca, i viaggiatori divisi per coppie dovranno raggiungere i vari traguardi tappa per tappa percorrendo un lungo viaggio in Africa. Cosa succederà durante la seconda puntata di Pechino Express? I viaggiatori continueranno la loro avventura in Africa ancora in Marocco e arriveranno fino al Deserto del Sahara.

Pechino Express: cosa è successo nella prima puntata

Durante la prima puntata di Pechino Express andata in onda giovedì 20 settembre su Rai Due, i viaggiatori del reality adventure hanno iniziato la loro avventura in Africa a partire dal Marocco. Costantino della Gherardesca ha spiegato le regole e le novità ai concorrenti prima della partenza ufficiale del viaggio. Già nella prima puntata ci sono stati due infortunati rispettivamente nelle coppie delle Coliche e dei Poeti che hanno dovuto continuare il viaggio senza il partner e alla fine si sono uniti in una coppia unica formando Gli Scoppiati. A vincere la puntata è stata la coppia dei Mattutini formata da Adriana Volpe e Marcello Cirillo. L’immunità è stata vinta dagli Scoppiati.

Pechino Express: chi è stato eliminato durante la prima puntata?

La prima puntata della nuova stagione di Pechino Express ha sicuramente regalato sorprese agli affezionati telespettatori del reality adventure da casa. Senz’altro tra queste c’è stata l’eliminazione. Durante la prima puntata, infatti, i concorrenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo perché nessuna coppia è stata eliminata dal programma e potrà, dunque, continuare il viaggio in Africa. Anche nella seconda puntata però non ci sarà nessuna eliminazione. La prima coppia a salutare Pechino Express lo farà solo durante la terza puntata.