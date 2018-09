Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: Nina è incinta

Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni quarta puntata

Continua il successo di Non dirlo al mio capo 2. Anche la seconda stagione ha conquistato il pubblico di Rai Uno, tenendo incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori fin dalla prima puntata. Il ritorno di Nina nella vita di Enrico Vinci ha rotto gli equilibri che si erano creati nella prima serie. Lisa, interpretata dall’amatissima Vanessa Incontrada, innamorata di Enrico ha dovuto inevitabilmente fare un passo indietro. Ma nella sua vita è arrivato Diego, che ha fatto perdere la testa alla protagonista. Nonostante sia stata messa in guardia dall’avvocato Vinci, Lisa cede alle lusinghe di Diego. Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della quarta puntata, A tuo rischio e pericolo, Lisa vivrà una delusione. La donna è convinta di essere riuscita a conquistare Diego, ma le cose non andranno come sperato.

Non dirlo al mio capo 2: Nina aspetta un figlio da Enrico?

Nel frattempo il prestigioso studio di avvocati dovrà affrontare un delicato caso relativo ad un presunto danno da vaccino. Intanto Enrico si convincerà di una presunta gravidanza di Nina (Sara Zanier). La donna è davvero incinta? Il padre è Enrico? A casa di Lisa le cose non sembrano andare bene. Mia è completamente in crisi e questo suo malessere la porterà marinare la scuola, come reagirà la madre quando scoprirà le numerose assenze della figlia? Nel secondo episodio, Lo sguardo degli altri, arriverà a Napoli il padre di Nina, che non gli ha ancora confessato il fallimento del suo matrimonio. Lisa vuole dimostrare a Perla di essere perfettamente in grado di saper gestire una storia leggera con Diego. Ci riuscirà?

Non dirlo al mio capo 2: Mia lascia la scuola?

Mia deciderà di abbandonare la scuola. Lisa riuscirà a farle cambiare idea? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2 andrà in onda giovedì prossimo. I protagonisti vi aspettano giovedì 4 ottobre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.