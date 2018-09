Sara Zanier e Samuele Sbrighi si sono lasciati, parla lei: “È stata dura”

Sara Zanier e Samuele Sbrighi non stanno più insieme: l’attrice parla della sua nuova vita privata

Sara Zanier è tornata single. È finita la storia d’amore con Samuele Sbrighi, il collega conosciuto anni fa sul set di Centovetrine. La Nina di Non dirlo al mio capo 2 lo ha ammesso in un’intervista concessa al settimanale Intimità. Rivelando che è stata dura chiudere questo rapporto importante, soprattutto perché di mezzo c’è una bambina, la piccola Sole di 5 anni. L’addio tra Sara e Samuele è avvenuto un anno fa ma solo oggi la Zanier ha trovato la forza di parlarne, forse perché solo ora è riuscita ad andare avanti del tutto. “Questo ultimo anno è stato durissimo. Samuele e io, fortunatamente, ci siamo lasciati bene, abbiamo un ottimo rapporto, c’è Sole che ci lega e ci legherà per sempre. Però è stato durissimo lo stesso”, ha detto la 35enne di Latina.

Sara Zanier: “Non è stato facile lasciare Samuele”

“Ho fatto un lavoro su me stessa durato un anno e mezzo prima di scrivere la parola fine sul nostro rapporto. È stata una decisione ben ponderata e maturata nel tempo. E a Sole è stato spiegato tutto con l’aiuto della psicologa”, ha rivelato Sara. All’inizio la Zanier ha provato a salvare il rapporto con Sbrighi per amore della figlia, ma poi ha capito che era tutto inutile. “Quando l’amore non c’è più crollano le fondamenta per qualsiasi cosa. Non ci si può accontentare delle briciole, da entrambe le parti”, ha sentenziato la protagonista di tante fiction italiane, da Don Matteo a Le Tre Rose di Eva. Al momento Sara è single e ha scoperto una nuova passione: la meditazione. “È un percorso affascinante e utile”, ha assicurato la diretta interessata.

L’amore tra Sara Zanier e Samuele Sbrighi a Centovetrine

Sara Zanier e Samuele Sbrighi si sono conosciuti anni fa sul set della soap opera Centovetrine, dove lei era Serena Bassani, mentre lui interpretava il ruolo dell’ispettore Romani. Per amore Sara si è trasferita in Romagna, terra natale di Sbrighi, facendo la pendolare con Roma, dove è solita girare le sue fiction. La coppia non si è mai sposata.