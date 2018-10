Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: Lisa riceve una brutta notizia

Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni quinta puntata

Prosegue la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Anche questa seconda stagione sta ottenendo un ottimo successo, gli ascolti sono sempre molto alti. Non ci stupiscono i risultati relativi allo share, i protagonisti sono molto amati e i fan li seguono in qualsiasi serie televisiva. In Non dirlo al mio capo 2 non mancano i problemi di cuore e le risate. Non è possibile che Perla, interpretata da Chiara Francini, non strappi almeno un sorriso quando esprime le sue opinioni sulla vita, le ormai famose “perle di Perla“. Cosa succederà nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo 2? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Da grande, Nina e Enrico torneranno a vivere insieme. Sono di nuovo innamorati? Come reagirà Lisa?

Non dirlo al mio capo 2: Diego lascia Lisa?

Nel frattempo, Lisa non rimarrà da sola, la storia con Diego (Iago Garcia) andrà avanti e lei sembra essere davvero innamorata. Anche i figli della protagonista vanno molto d’accordo con il nuovo compagno della madre. Intanto, il terribile avvocato Enrico Vinci farà di tutto per aiutare Lisa dal punto di vista legale per farle ottenere l’affido di Aurora, ci riuscirà? Diego aiuterà Giuseppe nella preparazione della recita scolastica, ma l’uomo si accorgerà presto di non sentirsi pronto ad affrontare tutta la situazione. Lascerà Lisa? Mia ha ormai smesso di andare a scuola e ha cominciato a lavorare come barista, una nuova esperienza che la aiuterà ad affrontare i suoi problemi con Romeo. Condividere lo stesso ufficio a volte può essere un modo per conoscere meglio una persona, è il caso di Cassandra che si renderà conto di provare dei sentimenti per il suo collega.

Non dirlo al mio capo 2: Lisa supera l’esame

Nel secondo episodio, Voce del verbo amare, Lisa finalmente supererà l’esame di abilitazione, sarà un avvocato a tutti gli effetti. Restituirà le quote dello studio a Enrico o l’uomo ci ripenserà? Nel frattempo, Diego tornerà indietro e stupirà Lisa con una proposta inaspettata. Di cosa si tratta? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La quinta puntata andrà in onda giovedì 11 ottobre. I protagonisti di Non dirlo al mio capo 2 vi aspettano sempre in prima serata sempre su Rai Uno.