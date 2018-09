Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: l’accusa a Lisa

Non dirlo al mio capo 2: anticipazioni terza puntata

Anche la seconda stagione di Non dirlo al mio capo ha conquistato il pubblico di Rai Uno. Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono ormai due certezze nelle fiction. Di puntata in puntata la curiosità dei telespettatori aumenta, cosa succederà nella vita dei protagonisti? Come finirà tra Lisa e Nina? Le anticipazioni della terza puntata ci rivelano che nel primo episodio, Ragioni e sentimenti, l’ex moglie di Enrico crederà di poter recuperare il suo matrimonio. Nina e Enrico, infatti, passeranno la notte insieme, ma nello studio arriverà un amico di vecchia data della coppia, Diego Venturi. Nina cadrà nuovamente tra le braccia di un altro uomo?

Non dirlo al mio capo 2: guai per Lisa

Se gli intrighi amorosi tra gli adulti non mancano, tra gli adolescenti le cose non vanno meglio. Mia e Aurora ormai non si sopportano più e Romeo pare sempre più lontano dalla figlia di Lisa. Nel frattempo, Rocco per cercare di essere ammirato da Perla si trasformerà nel migliore dei “tati“. Nel secondo episodio della terza puntata, Una pietosa bugia, Lisa verrà accusata dal padre di non essere in grado di educare i figli e di conseguenza non in grado di prendersi cura di loro e della sorellastra Aurora. Come reagirà Lisa? Riuscirà a risolvere anche questo problema? Mia e Aurora si riappacificheranno o Romeo sarà la causa del loro litigio definitivo?

Non dirlo al mio capo 2: la terza puntata

Per sapere cosa succederà nella terza puntata di Non dirlo al mio capo 2 non ci resta che aspettare una settimana. L’appuntamento con i protagonisti della fiction è per giovedì 27 settembre. Lisa, Enrico (Lino Guanciale) e Perla con le sue meravigliose perle di saggezza vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.