Lino Guanciale ammette: “Sono in debito con i miei genitori”

La vita privata di Lino Guanciale e il suo rapporto con i genitori

Altro che attore, Lino Guanciale doveva fare il medico! Il protagonista di Non dirlo al mio capo e altre fiction Rai di successo stava per inseguire le orme paterne prima di lasciare tutto e intraprendere la strada della recitazione. Nato e cresciuto ad Avezzano, l’attore ha iniziato a recitare per passione a 19 anni. Ma mese dopo mese quel gioco è diventato un vero e proprio sogno da realizzare a tutti i costi. Tanto da mettere da parte le aspirazioni del padre che, da bravo medico, desiderava un futuro altrettanto sicuro per il figlio. “Avevo fatto il concorso per entrare a Medicina a Roma. E lo avevo anche vinto. L’ultimo giorno utile per iscrivermi, ho detto ai miei: “Non mi iscrivo a Medicina”. La scena è stata questa: cade un piatto, mio fratello Giorgio (che ora fa lo psicologo) si eclissa dalla stanza e mio padre mi dice di tutto per due ore e mezza”, ha raccontato l’abruzzese al settimanale Mio.

Nonostante tutto i genitori hanno aiutato Lino Guanciale

“Dopo avermi insultato, mio padre mi ha detto: “Vabbè, ma io ora come cavolo ti aiuto?”. Il suo problema era quello. Se facevo il medico, lui da medico poteva darmi una mano. Se decidevo di fare l’attore, lui non sapeva come aiutarmi”, ha aggiunto Lino. “Però si è subito messo nell’atteggiamento di cercare di accompagnarmi in questa strada. Mio padre non si è mai perso uno spettacolo. Sono sincero: anche se ringrazio chi mi ha dato la possibilità di fare tanti ruoli diversi, la Rai e tutte le produzioni con le quali ho lavorato, sopra a tutti, se c’è un debito, io quel debito ce l’ho con i miei genitori. Non con i miei datori di lavoro”, ha puntualizzato Guanciale.

Il grande successo di Lino Guanciale su Rai Uno

Dopo anni di teatro, Lino Guanciale ha trovato la popolarità nel 2013 grazie al ruolo di Guido in Che Dio ci aiuti, accanto a Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Subito dopo sono arrivati altri lavori di successo: La Dama Velata, Il Sistema, Non dirlo al mio capo, L’Allieva, La porta rossa. Oggi Lino è single: per dieci anni è stato fidanzato con l’attrice teatrale Antonietta Bello.