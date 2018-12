Anticipazioni New Amsterdam su Canale 5: ecco cosa succede nella terza puntata

New Amsterdam: quando andrà in onda la terza puntata?

New Amsterdam tornerà la prossima settimana con due nuovi episodi. Continua infatti il successo della nuova serie tv di Canale 5 con protagonista Ryan Eggold che si prepara a tornare in onda con nuove puntate. L’appuntamento con il sesto ed il settimo episodio del medical drama è fissato per la prossima domenica 16 dicembre, sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21:25 circa. Anche il pubblico italiano sembra apprezzare molto le vicende dei medici del prestigioso ospedale newyorkese alle prese con una grande operazione di rinnovamento. Nelle nuove puntate vedremo Max Goodwin e gli altri medici dell’ospedale impegnati prima con una raccolta fondi e poi con un complicato intervento di trapianto. La terza puntata di New Amsterdam andrà in onda in prima visione tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play.

New Amsterdam: i nuovi episodi

Dopo la messa in onda dei primi cinque episodi, New Amsterdam tornerà in onda su Canale 5 la prossima domenica 16 dicembre con la terza puntata. L’appuntamento sarà con il sesto e il settimo episodio della prima stagione del medical drama con protagonista Ryan Eggold. Nella prima puntata i medici saranno impegnati con una raccolta fondi per l’ospedale. Intanto la dottoressa Sharpe inizia una cura ormonale per migliorare la sua fertilità mentre il dottor Reynolds cercherà di smascherare una poliziotta accusata di abuso di potere sui pazienti detenuti. Problemi personali invece per il dottor Iggy Frome: i genitori non intendono accettare la sua condizione familiare.

Un delicato intervento di trapianto per lo staff del New Amsterdam

Nel settimo episodio della serie, Max continuerà la terapia. Questa volta al suo fianco ci sarà la moglie Georgia a cui finalmente ha rivelato di essere malato di cancro. Intanto tutto lo staff dell’ospedale sarà impegnato con un delicato intervento di trapianto domino che però potrebbe essere messo a rischio dal ripensamento da uno dei donatori.