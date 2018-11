Anticipazioni Nero a metà: paura per Alba Guerrieri

Nero a metà: cosa succederà nella seconda puntata?

Su Rai Uno è arrivato un nuovo ispettore, Carlo Guerrieri. Il protagonista è interpretato dall’attore romano Claudio Amendola. L’interprete femminile, invece, è Rosa Diletta Rossi che nella serie televisiva è Alba Guerrieri, giovane medico legale, nonché figlia del protagonista. Una fiction attesa dai telespettatori, ma che in qualche modo ha segnato anche Claudio Amendola, che durante il periodo delle riprese è stato colpito da un infarto. Grazie alla moglie Francesca Neri, che lo ha portato subito in ospedale, tutto si è risolto al meglio. Ma dopo aver visto la prima puntata di Nero a metà i telespettatori già si chiedono cosa succederà nella puntata che andrà in onda la prossima settimana.

Nero a metà: un nuovo caso per Carlo Guerrieri

Le anticipazioni ci rivelano che nella seconda puntata di Nero a metà i protagonisti dovranno indagare su un nuovo caso di omicidio. A perdere la vita sarà una ragazza ucraina, il cui cadavere verrà trovato all’interno di una valigia all’aeroporto. Chi ha ucciso la giovane donna? Perché l’assassino ha nascosto il cadavere in una valigia? Una storia molto dolorosa che porterà alla luce una triste realtà che sconvolgerà ogni singolo protagonista. Ovviamente la puntata non sarà caratterizzata solo dalle indagini, ma tra l’ispettore e Malik continueranno i battibecchi. Un modo diverso di approcciarsi alle indagini, ma la cosa che dà più fastidio a Carlo è il feeling che si è instaurato tra Malik e Alba (Rosa Diletta Rossi). La figlia di Carlo nel frattempo deciderà di andare a convivere con il fidanzato. Nel secondo episodio i protagonisti dovranno indagare sull’omicidio di una suora.

Nero a metà: Alba rischia la vita

Un caso difficile da risolvere che coinvolgerà direttamente Alba, la ragazza per scoprire la verità metterà a rischio la sua stessa vita. Per sapere cosa succederà nella seconda puntata di Nero a metà non ci resta che aspettare una settimana. Il secondo appuntamento con i protagonisti della serie è per lunedì 26 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.