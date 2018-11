Anticipazioni Nero a metà: Carlo Guerrieri nasconde qualcosa

Nero a metà: cosa succederà nella terza puntata?

Dopo il boom di ascolti per la prima serata di Nero a metà (più di sei milioni di telespettatori) possiamo dire che anche il nuovo ispettore di Rai Uno ha tutte le caratteristiche per entrare nel cuore degli italiani. La serie televisiva con Claudio Amendola sembra aver conquistato il pubblico televisivo. La seconda puntata di Nero a metà ha visto Alba e Malik sempre più uniti, con grande disapprovazione del padre della ragazza. Cosa succederà nella terza puntata di Nero a metà? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Sorelle, Carlo Guerrieri e Malik dovranno indagare sulla morte di una ragazza, trovata senza vestiti lungo la riva del Tevere. Chi ha ucciso la giovane donna? Una cosa è certa: il caso sarà molto più complicato di quello che potrà sembrare all’inizio.

Nero a metà: i dubbi di Malik

Alba e Malik, interpretato da Miguel Gobbo Diaz, continueranno a frequentarsi senza però rendere pubblica la loro relazione. Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) scoprirà la storia d’amore della figlia? Nel secondo episodio, Per amore, i protagonisti si ritroveranno ad indagare sulla morte di un uomo il cui cadavere verrà trovato carbonizzato all’interno di una macchina incendiata. Il metodi investigativi dell’ispettore, però, inizieranno a preoccupare Malik. Guerrieri nasconde qualcosa? Il vice ispettore sarà combattuto tra l’indagare sul suo capo oppure sorvolare sulla questione. I suoi dubbi saranno fondati? Malik ne parlerà con Alba o non vorrà farla preoccupare?

Nero a metà: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella prossima puntata di Nero a metà non ci resta che aspettare una settimana. La terza puntata di Nero a metà andrà in onda lunedì 3 dicembre. L’appuntamento con i protagonisti della fiction di Rai Uno è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.