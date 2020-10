Anticipazioni Matrimonio a prima vista: Luca e Giorgia si sono innamorati?

La prossima settimana andrà in onda la sesta puntata di Matrimonio a prima vista 2020. Le anticipazioni che abbiamo visto a fine puntata di stasera promettono qualcosa di molto bello per una delle tre coppie. Tra Luca Cantiano e Giorgia Pantini infatti tutto sta procedendo a meraviglia e stanno facendo sognare il pubblico. Tra loro c’è stata subito alchimia e anche chimica, è scattato un feeling immediato come se fossero due anime fatte per stare insieme ma che ancora non erano riuscite a incontrarsi. Questa è l’impressione che ha il pubblico, ma nella fase convivenza si avranno maggiori conferme sulle prime impressioni.

Già nella passata stagione infatti sembrava essere sbocciato l’amore tra Luca e Cecilia, che però sono entrati in una profonda crisi quando hanno iniziato la convivenza. Si ripeterà lo stesso finale anche con Luca e Giorgia? I fan sperano di no e le anticipazioni di Matrimonio a prima vista sulla prossima puntata non fanno altro che alimentare le speranze su un lieto fine! La coppia ha trovato il loro nido d’amore dove iniziare la vita insieme dopo la luna di miele. Dopo delle difficoltà iniziali nel trovare una casa per convivere, Luca ha avuto una brillante idea e sono andati a vivere in un B&B che gestiva e che al momento risulta chiuso.

Nel loro nido d’amore Luca e Giorgia metteranno le basi per il loro amore. E non usiamo parole a caso! Nelle anticipazioni infatti Giorgia chiederà a Luca se si sta rendendo conto di cosa sta succedendo a uno e all’altro. Nel confessionale, Luca ammetterà di essere consapevole di cosa sta succedendo. E visto che Giorgia farà quella domanda in un momento molto tenero e privato, allora immaginiamo che la coppia si renderà conto che si stanno innamorando… “Ti rendi conto di quello che ci sta succedendo?“, questa sarà la domanda.

Se da una parte c’è un forte entusiasmo per Luca e Giorgia, lo stesso non possiamo dire per Andrea e Nicole come pure di Sitara e Gianluca. Questi ultimi hanno già affrontato una dura crisi e lei non sembra molto convinta di questo matrimonio. Nella prossima puntata di Matrimonio a prima vista 2020 Gianluca ammetterà di vivere sempre con una forte ansia nel rapporto e non mancheranno altre tensioni.

Che dire, infine, di Andrea e Nicole? I due hanno avuto un forte scontro sull’aspetto fisico di Nicole nella puntata di stasera. In particolare lei ha fatto notare al marito che spesso fa osservazioni su quanto e cosa mangia. Questo dopo che lui ha confessato di non essere rimasto colpito dal lato estetico di Nicole. Ebbene, anche nella prossima puntata torneranno su questo punto. La moglie dirà al marito di non gradire il fatto che lui dica bugie. E pure che decida sempre quello che lei deve o non deve mangiare.