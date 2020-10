Andrea e Nicole, duro litigio: “Mi fai notare ciò che mangio”, lui si difende

Andrea Ghiselli e Nicole Soria a Matrimonio a prima vista hanno avuto un durissimo scontro. Dopo la prima notte insieme nella casa di Nicole a Milano, il risveglio è stato un po’ freddo tra i due. Nella notte infatti Andrea è stato molto pensieroso, perché non riesce a passare oltre l’aspetto fisico della moglie. Non prova molta attrazione verso Nicole e già dal loro incontro ha detto di non essere rimasto particolarmente colpito da lei. Poi ci sono stati degli approcci e questo ha in qualche modo illuso Nicole di piacere ad Andrea. Quando ha scoperto che così non è, ne è rimasta sorpresa e delusa.

Nicole ha provato a capire da cosa fosse nato questo blocco improvviso di Andrea e lui le ha rivelato che c’è qualcosina che non lo convince. Dopo che Nicole ha insistito un po’, ha ammesso che al momento le vuole un gran bene ma che se dovesse decidere oggi non proseguirebbe con lei il percorso. Ha dubbi sulla moglie e non lo ha mai nascosto quando parlava nei confessionali, ma a lei non lo ha mai detto apertamente. Quando si sono messi in macchina per raggiungere Pesaro è scoppiato il litigio.

Andrea ha detto di non voler dire qualcosa che potesse ferire sua moglie, anche perché avrebbe preferito prendersi del tempo. Nicole però ha voluto sapere cosa non andasse, perché si è accorta che il marito ha messo un muro tra loro. E così lui ha confessato che non gli piace l’aspetto fisico di Nicole. La moglie ha risposto a tono, dicendogli che anche lei vorrebbe un uomo più acculturato, che legge tanto e che abbia fame di vedere il mondo. Pur non avendo trovato tutto questo in Andrea si è comunque messa in gioco, senza mettere muri.

Lei ha pensato che il problema fosse il suo peso e ha sbottato: “Non c’è stato passo in cui tu non mi abbia fatto notare quello che io mangio”. In effetti già nelle prime puntate lui l’aveva costretta a fare palestra, scatenando l’ira del Web. Oggi però Andrea ha avuto modo di chiarire la sua posizione in merito:

“Mi fai passare per una persona che ti dice mangia quello o quell’altro sennò non mi piaci. Mi stai facendo passare per uno che non è mai andato con una che pesa cinque o dieci chili di più.

Ha quindi spiegato che il problema non sono i chili in più di Nicole, ma qualcos’altro. Inoltre Andrea ha specificato di non voler passare per uno che vuole per forza mettere a dieta la moglie. Nicole gli ha fatto capire di piacersi per come è e di non essere disposta a cambiare neanche il colore dei capelli per lui.

La protagonista di Matrimonio a prima vista 2020 ha poi confessato di essere rimasta delusa da questa scoperta, perché si è lasciata andare con una persona che ha finto che lei gli piacesse. Adesso non sopporta l’idea di avere davanti che si lascia condizionare dall’aspetto estetico, perché lei non lo fa con la cultura. A questo punto Andrea, che si sente sollevato dopo aver detto la verità, ha sorpreso tutti e ha spiegato che vorrebbe passare sopra l’aspetto estetico:

“Ho intenzione di innamorarmi di te nelle prossime settimane. Ti sto chiedendo di aiutarmi a crescere in questo”.

Alla fine questo brutto litigio che ha portato tanta tensione nel primo giorno a Pesaro ha unito ancor di più Andrea e Nicole di Matrimonio a prima vista. Il pranzo con la famiglia Ghiselli è andato molto bene e nella coppia è tornato il sereno.