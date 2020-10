Anticipazioni Matrimonio a prima vista 2020: screzi e segreti scoperti

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2020 sulla seconda puntata annunciano già i primi colpi di scena. Le tre coppie sono ormai unite in matrimonio e hanno iniziato il loro viaggio alla scoperta della persona che hanno sposato. E inizieranno anche a venire fuori le prime incompatibilità. Ci saranno i primi screzi tra Giorgia e Luca, seppure nel giorno del matrimonio sembrassero molto affiatati e felici di essersi trovati. Scopriremo martedì prossimo cosa succederà, ma il vero colpo di scena riguarda la coppia formata da Gianluca e Sitara. Lei infatti scoprirà che lui è già stato a un passo dal matrimonio: si sarebbe dovuto sposare l’anno scorso. Come reagirà a questa scoperta? Le anticipazioni non aggiungono altro in merito, per cui dovremo attendere la seconda puntata del 13 ottobre per scoprire come andranno le cose.

Matrimonio a prima vista 2020, le anticipazioni sulla seconda puntata e cosa è successo finora

Cosa è successo nella prima puntata di Matrimonio a prima vista 2020? Il primo colpo di scena è stato il ritiro di una coppia, Luca e Maddalena, poi ci siamo concentrati sulle tre coppie protagoniste. Tutti hanno soggiornato nello stesso posto sul lago di Como. Le spose si sono date man forte, anche gli sposi hanno avuto modo di confrontarsi. Fino al grande giorno. Dopo aver atteso mesi in quarantena e aver accettato tutte le disposizioni del caso in tempi di pandemia, i primi a sposarsi sono stati Giorgia Pantini e Luca Cantiano. Entrambi hanno avuto una buona impressione dell’altro, per cui le premesse per una buona riuscita del matrimonio ci sono. Ma tutto può cambiare, come hanno insegnato le precedenti edizioni di questo programma.

Matrimonio a prima vista, il giorno delle nozze delle coppie della quinta edizione

Nicole Soria e Andrea Ghiselli sono stati la seconda coppia a convolare a nozze. Lei è rimasta molto colpita dagli occhi del marito, ma lui invece ha vissuto sentimenti contrastanti. Non si aspettava una ragazza con i capelli rossi e qualcosa non lo ha convinto a primo impatto, ha spiegato. E la prima puntata si è conclusa con le nozze di Sitara Rapisarda e Gianluca Elifani: tutti e due sono rimasti molto colpiti vedendo l’altro!