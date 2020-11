Anticipazioni Matrimonio a prima vista 2020: prime decisioni finali

Le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 2020 ci conducono direttamente alle decisioni finali delle tre coppie. Come di consueto al termine dell’episodio in onda stasera è stato mandato in onda un breve filmato con i temi più caldi della prossima settimana. Ci stiamo avvicinando sempre più al finale e scopriremo quale delle coppie deciderà di rimanere sposata e quale invece no. I fan del programma hanno già delle idee in merito ai finali e stando alle previsioni potrebbe esserci un “sì” da parte di una coppia.

Luca e Giorgia si mostrano sempre più uniti e innamorati. Durante la reunion con le altre coppie c’è stata anche una scenata di gelosia da parte di Giorgia mentre Luca parlava con Sitara. Questa gelosia però ha rafforzato il loro legame e i due si sono emozionati moltissimo sfogliando il loro album di matrimonio. Nel prossimo episodio verranno a galla delle differenze tra i due.

Nelle anticipazioni è stato mostrato un confronto tra Luca e Giorgia in cui lui dice che ogni tanto nella discussione è normale alzare la voce oppure mandarsi a quel paese. Come è successo tra Andrea e Nicole, all’ennesimo loro litigio. Dal punto di vista di Giorgia invece le urla non sono giustificate. A lei non piace discutere alzando i toni: potrebbe essere argomento di divisione tra loro? Probabilmente no, ma non resta che attendere il prossimo episodio di Matrimonio a prima vista 2020 per scoprirlo.

Cosa succederà invece tra le altre due coppie? Gianluca e Sitara si sono lasciati malissimo stasera. Lei è tornata a Roma e non a Firenze dopo la reunion e non sembravano volerne sapere più del loro rapporto. Nella prossima puntata però Sitara andrà da Gianluca e gli farà una sorpresa. Lui gradirà moltissimo e le farà anche un bellissimo regalo. Sarà la svolta in questo matrimonio?

Infine, Andrea e Nicole dovrebbero essere sereni nel prossimo episodio, ma non è mai detta l’ultima parola. Nicole chiederà al marito se rifacendo Matrimonio a prima vista sceglierebbe sempre lei come moglie. Andrea cambierà espressione in viso. Ma vedremo anche l’inizio delle decisioni finali: le tre coppie si ritroveranno davanti agli esperti.