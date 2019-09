Anticipazioni Matrimonio a prima vista: è già divorzio nella seconda puntata

Cosa succederà nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2019: le anticipazioni

La seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2019 si preannuncia scoppiettante e unica. Ma soprattutto piena di liti e incomprensioni: come svelano le anticipazioni, il viaggio di nozze non andrà alla grande per due delle coppie protagoniste della nuova edizione del docu-reality. Se Luca e Cecilia sembrano aver trovato un’intesa già dal primo sguardo, diversa è la situazione per Fulvio e Federica e per Marco e Ambra. I primi due cominceranno a scontrarsi in viaggio di nozze a causa dello scarso interesse della ragazza. Fin da subito Federica non ha provato molta attrazione per il suo sposo e durante la luna di miele finirà per parlare davanti a Fulvio di un altro uomo. Una condizione inaccettabile per il giovane, che si sfogherà più volte con la produzione fino a maturare l’idea di un divorzio lampo.

Non scocca la scintilla tra Marco e Ambra di Matrimonio a prima vista

Anche tra Marco e Ambra le cose non andranno bene nel corso della seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2019. Durante il viaggio insieme Ambra avrà più di qualche difficoltà a lasciarsi andare col marito. Quest’ultimo, dal canto suo, cercherà attraverso il dialogo e la comprensione di trovare una soluzione. Riuscirà a creare un legame intimo con la moglie? Completamente diversa la situazione tra Luca e Cecilia: nel corso della vacanza in Messico la coppia si avvicinerà ancora di più. I due – forse merito del discusso regalo prematrimoniale – sono riusciti fin da subito ad instaurare una complicità unica. Un rapporto spensierato che piace tanto al pubblico, che ha eletto Cecilia e Luca la miglior coppia di questa edizione del programma.

Quando va in onda la seconda puntata di Matrimonio a prima vista

Appuntamento con la seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2019 a mercoledì 11 settembre su Real Time, a partire dalle ore 21.10 circa.