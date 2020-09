Anticipazioni L’Allieva 3 seconda puntata: Alice in crisi per il fratello di CC

L’attesa è finalmente finita: L’Allieva è tornata in tv! E la terza stagione è iniziata nel migliore dei modi, più scoppiettante che mai. Alice e Claudio – detto CC – sono pronti al grande passo, il matrimonio, ma il rapporto entra in crisi. A dividere l’ex allieva e il medico legale il nuovo lavoro di Alice alle dipendenze della suprema Andrea Manes. Ma non è finita qui perché a Roma torna Giacomo, il fratello di Claudio di cui Alice non era a conoscenza. La new entry ha l’affascinante volto di Sergio Assisi, attore napoletano diventato popolare grazie a Elisa di Rivombrosa 2 e Capri. La seconda puntata de L’Allieva 3 andrà in onda su Rai 1 domenica 4 ottobre 2020, come sempre alle 21.20. La puntata sarà composta da due episodi: Il coltello Yanagiba e Stuntgirl.

L’Allieva 3 anticipazioni trama terzo episodio: Il coltello Yanagiba

Alice è incuriosita dall’arrivo di Giacomo, il fratello di Claudio dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi. L’ex allieva vorrebbe sapere cosa li ha divisi in passato ma Claudio non si confida. Un comportamento che Alice non tollera visto che il matrimonio è imminente. Ad ogni modo l’attenzione di Alice, più che alla ritrosia di Claudio, è concentrata sulla Suprema: ne apprezza il rigore e e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé. Durante le indagini sull’omicidio di una sushi chef, Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il PM Einardi. In istituto Erika chiede a Paolone di aiutarla a conquistare il fascinoso Sandro, il nuovo allievo dell’Istituto di medicina legale, che invece sembra provare un vivo interesse per Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema genera scintille, portando Claudio ad essere ancora più irritato dalla presenza del fratello.

L’Allieva 3 anticipazioni trama quarto episodio: Stuntgirl

L’indagine sul tragico incidente occorso a una controfigura durante le riprese di un film cattura l’attenzione di Alice, facendole dimenticare un appuntamento con Claudio. Il rapporto d’amore tra i due si fa sempre più turbolento, mentre Sandro, che la affianca nel sopralluogo, è sempre più affascinato da lei. Marco ha un’importante occasione di lavoro che mette lui e Lara davanti a un bivio. Mentre lavora alla ricerca che la Manes le ha affidato, l’inarrestabile curiosità di Alice la porta a scoprire un’indicibile verità sulla Suprema.

Il fratello di Claudio a L’Allieva 3: parla Sergio Assisi

“Il mio personaggio si chiama Giacomo e rientra in Italia dopo quindici anni passati in Brasile, dove si è occupato di una comunità di bambini poveri e orfani. Giacomo non solo farà emergere certi lati oscuri del passato del fratello ma accentuerà la crisi tra lui e Alice. Insomma, è una sorta di terzo incomodo, una persona schietta e sincera che porta la verità e, per questo motivo, suscita il disagio di questa coppia”, ha anticipato Sergio Assisi al settimanale Nuovo Tv.

Dove rivedere le repliche della terza stagione de L’Allieva

Ogni puntata de L’Allieva 3 sarà trasmessa su Rai Premium ogni venerdì sera, alle 21.20. È possibile inoltre guardare tutti gli episodi in streaming sul portale Rai Play. Su Amazon Prime sono invece disponibili la prima e seconda stagione de L’Allieva.