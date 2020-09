L’Allieva 3: numero puntate, repliche, chi sono i nuovi attori, libri

Dopo il grande successo delle prime due stagioni, torna su Rai 1 L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Domenica 27 settembre, alle ore 21.10 circa, andrà in onda la prima puntata composta dagli episodi Arabesque e Un po’ di follia in primavera. La terza stagione è composta in tutto da sei puntate. Salvo cambiamenti di programmazione, l’ultima puntata della fiction verrà trasmessa domenica 1 novembre. In questa terza stagione Alice Allevi non è più un’allieva: la scuola di specializzazione è finita e lei è diventata un medico legale a tutti gli effetti come il suo mentore e fidanzato, il dott. Claudio Conforti. Ed è proprio la crescente autonomia professionale di Alice, insieme all’arrivo della nuova “Suprema” dell’Istituto di Medicina Legale, la profesoressa Andrea Manes, a mettere a dura prova il rapporto con Claudio. Alice è affascinata dal carisma di questa quarantenne dalla carriera sfavillante, emblema dell’intraprendenza e del successo femminile. E Andrea sceglie Alice come sua assistente personale ricoprendola di incarichi, responsabilità e aspettative, con il risultato di monopolizzare completamente la sua vita.

Su quali libri è basata L’Allieva 3: Alice e Claudio entrano in crisi

L’Allieva 3 è basata sui romanzi Un po’ di follia in primavera e Arabesque, entrambi scritti da Alessia Gazzola ed editi da Longanesi. Nelle nuove puntate il rapporto tra Alice e Claudio entra in crisi per via del lavoro e dell’ingresso della professoressa Andrea Manes. A complicare ulteriormente le cose e a portare scompiglio nella vita della coppia c’è anche l’arrivo di Giacomo Conforti, fratello di Claudio. I due sono agli antipodi: tanto Claudio è preciso, quanto Giacomo è fuori dagli schemi. Il suo arrivo riapre vecchie ferite e costringerà Claudio e Alice a prendere decisioni difficili. Non mancano, in ogni puntata, i casi gialli che vedono Alice impegnata come medico legale. Sul campo ritrova il PM Sergio Einardi e un’amica di vecchia data, Silvia Barni, diventata nel frattempo vice questore, affiancata dall’agente Visone. All’interno dell’Istituto di Medicina Legale, l’arrivo della nuova “Suprema” non è l’unica novità.

L’Allieva 3: torna Silvia, il fratello di Alice è diventato papà

Ne L’Allieva 3 CC è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione, mentre la profesoressa Boschi, alias la Wally, delusa per la mancata promozione a direttore, decide di auto esiliarsi. Arrivano, inoltre, due nuovi specializzandi: Sandro e Giulia. Sempre presenti i colleghi di Alice, Lara e Paolone, la specializzanda Erika e il dott. Anceschi. Nei nuovi episodi ritroveremo anche il fratello di Alice, Marco, diventato papà della piccola Camilla, nata dall’amore con Lara; Cordelia, che continua a condividere l’appartamento con Alice, e nonna Amalia, sempre pronta a ricevere le confidenze della nipote.

Chi sono i nuovi attori de L’Allieva 3 e dove li abbiamo già visti

Antonia Liskova è Andrea Manes. Attrice slovacca con all’attivo tante fiction italiane. Solo per citarne alcune: Incantesimo, Tutti pazzi per amore, Solo per amore, Non uccidere, Nero a metà, Purché finisca bene, La porta rossa.

Sergio Assisi è Giacomo Conforti. Un lungo curriculum anche per l’attore napoletano, diventato popolare grazie a Elisa di Rivombrosa e Capri. Di recente è stato visto pure a Tale e Quale Show e Prima Festival.

Stefano Rossi Giordani è Sandro Duranti. Attore 30enne in carriera. L’abbiamo già notato in Extravergine accanto a Lodovica Comello e in brevi ruoli in Questo nostro amore 80 e Il Paradiso delle Signore.

Giorgia Gambuzza è Giulia D’Angelo. Altra giovane attrice in carriera, ha già recitato in piccoli ruoli in Don Matteo e L’Isola di Pietro. L’Allieva 3 è sicuramente la sua grande occasione.

Dove vedere le repliche de L’Allieva 3: canale e orario

Ogni puntata de L’Allieva 3 sarà trasmessa su Rai Premium ogni venerdì sera, alle 21.20. È possibile inoltre guardare tutti gli episodi in streaming sul portale Rai Play. Su Amazon Prime sono invece disponibili la prima e seconda stagione de L’Allieva.