Anticipazioni L’allieva 2: l’indecisione di Alice Allevi

L’allieva 2: cosa succederà nella terza puntata?

I protagonisti de L’allieva 2 conquistano e appassionano i telespettatori. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, insieme a Giorgio Marchesi, piacciono al pubblico di Rai Uno. L’arrivo di Sergio Einardi ha stravolto nuovamente la già complicata vita sentimentale della protagonista. Alice Allevi sembra infatti cedere al fascino del nuovo PM. Tra i due sarà amore o la specializzanda tornerà da Claudio Conforti? CC scoprirà la verità? Sono tante le domande dei fan della serie che già si chiedono cosa succederà nella terza puntata de L’allieva 2? Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, L’acaro rosso, Alice confesserà a Conforti quello che è successo con Einardi. Come reagirà Claudio alla notizia?

L’allieva 2: CC o Sergio, chi sceglierà Alice?

Ovviamente, oltre alle questioni di cuore, non mancheranno i cadaveri, le cui storie tanto appassionano la protagonista. Nella terza puntata Alice si ritroverà ad indagare sull’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero. Nella vicenda sembra essere coinvolta la collega Lara, cosa lega l’altra specializzanda al caso? Nel frattempo, Alice Allevi sarà sempre più confusa e Einardi non smetterà di corteggiarla. Quale decisione prenderà la giovane specializzanda di medicina legale, Claudio o Sergio? Nel secondo episodio, Prison Blues, Alice dovrà lavorare ad un nuovo caso, l’omicidio di un detenuto libico. Intanto, CC non cederà e proverà a riavvicinarsi alla ragazza. Riuscirà a riconquistare il cuore dell’allieva? Non sappiamo quale sarà la scelta di Alice, ma una cosa è certa, Einardi la inviterà a trascorrere un weekend con lui in campagna. Come andrà a finire tra i due?

L’allieva 2: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella terza puntata de L’allieva 2 non ci resta che aspettare una settimana. I fratelli Allevi, Alice (Alessandra Mastronardi) e Marco (Pierpaolo Spollon), Claudio Conforti (Lino Guanciale), Sergio Einardi (Giorgio Marchesi) e tutti gli altri protagonisti vi aspettano giovedì 8 novembre, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.