Anticipazioni L’allieva 2: Claudio o Sergio, la scelta di Alice

L’allieva 2: anticipazioni della seconda puntata

Grande ritorno de L’allieva su Rai Uno. Alessandra Mastronardi, nei panni di Alice Allevi, è la protagonista assoluta della serie televisiva. Insieme a lei Lino Guanciale e Dario Aita, che nella fiction sono rispettivamente Claudio Conforti e Arthur Malcomess. Ad entrare in scena in questa seconda stagione, tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, è Giorgio Marchesi. Il seguitissimo attore, già protagonista di Un medico in famiglia e Una grande famiglia, vestirà i panni di del PM Sergio Einardi. Già dalla prima puntata abbiamo ritrovato la freschezza della fiction e la simpatia di alcuni personaggi, uno su tutti il siciliano Paolone (Emmanuele Aita), ma anche Marco Allevi (Pierpaolo Spollon). Cosa succederà nella seconda puntata de L’Allieva 2? Alice farà perdere la testa a qualcun altro oltre a Claudio e Arthur?

L’allieva 2: Einardi si innamora di Alice?

Le anticipazioni ci rivelano che nella seconda puntata de L’allieva 2, Una lunga estate crudele, verrà uccisa una regista teatrale. Un nuovo caso che inevitabilmente coinvolgerà la protagonista, specializzanda di medicina legale. Durante le indagini la giovane Alice si accorgerà che tra Claudio, o meglio CC, e Sergio Einardi sembra esserci qualche battibecco. Sarà proprio lei la causa dei dissapori tra i due? Nel caso sarà in qualche modo coinvolta anche Cordelia Malcomess (Anna Dalton), sorella di Arthur e coinquilina di Alice. L’intuito della protagonista la porterà a risolvere il caso? Nel secondo episodio, Controvento, Claudio chiederà ad Alice di scegliere tra lui e l’istituto. Cosa deciderà l’allieva di Conforti? Nel frattempo, un viaggio in barca a vela avvicinerà Alice e Sergio, tra i due nascerà un amore?

L’allieva 2: quando andrà in onda la seconda puntata de L’allieva 2?

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata de L’allieva 2 non ci resta che aspettare una settimana. I prossimi due episodi della serie televisiva andranno in onda giovedì 1 novembre. I protagonisti della serie televisiva, Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.