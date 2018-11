Anticipazioni L’allieva 2: CC e Sergio, un passato ingombrante

L’allieva 2: cosa succederà nella quarta puntata?

Un successo che non accenna ad arrestarsi quello de L’allieva 2. La serie televisiva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale conta tutti i giovedì più di cinque milioni di telespettatori. Le vicende della giovane specializzanda di medicina legale affascinano i pubblico di Rai Uno. Il personaggio nato dalla penna di Alessia Gazzola è molto amato e anche il resto del cast ha riscosso un ottimo successo fin dalla prima stagione. Un bel gruppo di attori giovani e belli che riesce a coinvolgere diverse generazioni di pubblico maschile e femminile. Dopo i colpi di scena della terza puntata i fan de L’allieva 2 già si chiedono cosa succederà nella quarta. Cosa succederà tra Sergio e CC? Alice riuscirà a scegliere tra i due?

L’allieva 2: il passato di Sergio e CC

Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio, Il passaggio, Alice Allevi (Alessandra Mastronardi) avrà la sensazione di essere stata presa in giro dall’affascinante Einardi, il nuovo PM. Nel frattempo, i protagonisti si ritroveranno ad analizzare il cadavere di un ragazzo di una scuola della città, morto dopo essere precipitato da una struttura in costruzione. Suicidio, omicidio o un semplice incidente? Caligaris avrà sicuramente bisogno delle attente analisi dei professionisti dell’istituto di medicina legale. CC e i suoi specializzandi riusciranno a capire la dinamica dei fatti? Intanto Alice, scoprirà dall’ex moglie di Sergio cos’è successo tra il PM e CC. Cosa si nasconde nel passato dei due uomini?

L’allieva 2: CC nasconde qualcosa

Nel secondo episodio della quarta puntata, Insospettabili, verrà ucciso un famoso chirurgo durante una rapina nella sua abitazione. Alice Allevi durante le indagini sarà accompagnata da un grande dubbio. La ragazza, infatti, è convinta che il dottor Claudio Conforti (Lino Guanciale), o meglio CC, stia nascondendo qualcosa sul caso. Il suo intuito la porterà a venire a capo della situazione? Riuscirà a dare una spiegazione allo strano comportamento del suo capo? Per saperlo non ci resta che aspettare una settimana. La quarta puntata di una delle serie più amate della tv andrà in onda giovedì 15 novembre. Il prossimo appuntamento con i giovani protagonisti della serie è sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.