Anticipazioni La vita promessa: le paure di Carmela

La vita promessa: anticipazioni ultima puntata

La serie televisiva di successo con Luisa Ranieri e Francesco Arca è quasi giunta al termine. Lunedì prossimo, infatti, andrà in onda l’ultima puntata de La vita promessa. La storia di Carmela e dei suoi figli è entrata nel cuore dei telespettatori, coinvolgendo milioni di telespettatori fin dal primo episodio. Cosa succederà nell’ultima puntata della serie televisiva? Come sappiamo, a New York è arrivata anche Rosa, giovane prostituta italiana che ha sposato Rocco per procura. La donna non ha accettato la situazione, ma si rende conto di non poter fare altro che accettarla. Rosa, però, è attratta dal figlio più grande di Carmela, interpretato da Cristiano Caccamo.

La vita promessa: il passato di Carmela arriva a New York

Le anticipazioni ci rivelano che nell’ultima puntata de La vita promessa Carmela non sarà felice di questa situazione che si è creata tra Rosa e i suoi figli. Le due donne si scontreranno, nonostante siano accomunate dallo stesso destino. Come reagirà Michele alle attenzioni della giovane donna che ha sposato il fratello? Nel frattempo, a New York arriverà anche il passato di Carmela. Dopo gli sforzi per fuggire dall’uomo che la spaventava in Sicilia, ecco che tutto si ripresenta anche in America. Riuscirà Carmela ad affrontare anche questo ostacolo che la vita le mette davanti? Cosa succederà nell’ultima puntata della fiction che ha conquistato il pubblico di Rai Uno?

La vita promessa: quando andrà in onda la quarta puntata?

Per sapere cosa succederà nella quarta nonché ultima puntata de La vita promessa non ci resta che aspettare una settimana. L’appuntamento con i protagonisti della serie televisiva è per lunedì 1 ottobre. Luisa Ranieri, Francesco Arca e tutti gli altri attori della fiction vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Uno, subito dopo I soliti ignoti, programma condotto da Amadeus.