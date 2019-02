Anticipazioni La porta rossa 2: Piras muore e Anna scappa

La porta rossa 2: anticipazioni della terza puntata

Continua anche per la seconda stagione il successo della serie televisiva de La porta rossa 2. Leonardo Cagliostro è un altro gran bel personaggio nato dalla penna di Carlo Lucarelli. La firma dell’autore si vede, non mancano i misteri ne La porta rossa 2 che si infittiscono puntata dopo puntata in una Trieste molto piovosa, ancor più della prima stagione. Se dopo aver salvato la moglie Cagliostro sembrava pronto ad attraversare la porta, ecco che qualcosa lo richiama indietro, Jonas (Andrea Bosca) si è risvegliato. Qual è il suo legame con Rambelli? La vita dell’uomo è legata in qualche modo a quella di Leonardo? L’biettivo principale del protagonista però è salvare la piccola Vanessa, un’altra visione gli ha detto che è in pericolo.

La porta rossa 2: Piras, suicidio o omicidio?

Cosa succederà nella terza puntata de La porta rossa 2? Le anticipazioni ci rivelano che le rivelazioni di Vanessa comporteranno un grande cambiamento nella vita della ragazza a cui verrà chiesto di cercare di comunicare con Raffaele. La ragazza e la madre non sono le uniche ad avere contatti con i morti, anche Federico ha lo stesso dono. Nel frattempo andranno avanti le indagini sull’aggressione a Filip. Intanto Stella chiederà il trasferimento pur di allontanarsi da Paoletto. Molte novità anche sul processo relativo alla morte di Cagliostro, Piras verrà indagato. Un’altra notizia sconvolgerà le indagini, il corpo dell’uomo verrà trovato privo di vita nel suo appartamento. Si tratta di suicidio? Anna dopo aver saputo del contenuto del biglietto lasciato da Piras prima di morire deciderà di scappare e abbandonerà la figlia.

La porta rossa 2: quando andrà in onda la terza puntata?

Per sapere cosa succederà nella prossima puntata de La porta rossa 2 non ci resta che aspettare una settimana. Il terzo appuntamento con la serie televisiva è per mercoledì 27 febbraio. Lino Guanciale, Gabriella Pession, Valentina Romani e Pierpaolo Spollon vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.