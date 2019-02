Anticipazioni La porta rossa 2: morte di Cagliostro, la testimonianza di Vanessa

La porta rossa 2: cosa succederà nella seconda puntata?

Una seconda stagione de La porta rossa iniziata con un Jonas invecchiato e un Cagliostro desideroso di sapere quale fosse il legame di quest’uomo con Rambelli. Lino Guanciale e Gabriella Pession sono nuovamente protagonisti della serie televisiva di successo di Rai Due. Tra Vanessa e Filip sembra non esserci più l’idillio della prima stagione e sappiamo che tra i due ci saranno dei problemi. È nata la bambina di Anna e Leonardo, per la donna il periodo post gravidanza sarà molto difficile anche a causa delle accuse che verranno mosse contro di lei. Cosa succederà nella seconda puntata de La porta rossa 2? Le anticipazioni ci rivelano che Vanessa (Valentina Romani) troverà a casa di Filip un quaderno.

La porta rossa 2: Vanessa confessa il suo segreto

Quello trovato da Vanessa non sarà un semplice quaderno, ma quello che lo spacciatore trovato morto aveva con sé. Quello che però sconvolgerà la ragazza è che un nome tra quelli scritti, il padre di Filip era nell’elenco dei debitori. Ma non è l’unico elemento che farà riflettere Vanessa e Cagliostro, tra le varie cose era presente anche il titolo di un libro che Cagliostro ha visto in una sua visione. La figlia di Leonardo e Anna (Gabriella Pession) è in pericolo e l’uomo farà di tutto, con l’aiuto delle uniche donne che possono vederlo per proteggerla. Nel frattempo Filip verrà scagionato dall’accusa di omicidio, mentre Vanessa verrà convocata per testimoniare sulla morte di Cagliostro. La ragazza deciderà di dire la verità, ma tutti saranno molto increduli, il fatto che possa parlare coi morti non verrà compresa. Intanto, Leonardo scoprirà una relazione extra coniugale del padre di Anna, chi è la donna che frequenta l’uomo?

La porta rossa 2: quando andrà in onda la seconda puntata

Per sapere cosa succederà nella seconda puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con i protagonisti de La porta rossa 2 è per mercoledì 20 febbraio. I protagonisti della serie televisiva vi aspettano sempre in prima serata, sempre su Rai Due.