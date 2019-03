Anticipazioni La porta rossa 2: l’ultima decisione di Cagliostro

La porta rossa 2: cosa succederà nella sesta puntata? Vanessa innamorata di Cagliostra, lui prende le distanze

Mercoledì 20 marzo in prima serata su Rai 2 andrà in onda l’ultima puntata de La porta rossa 2. Un sesto appuntamento per i telespettatori, che assisteranno a nuovi colpi di scena. Stando alle anticipazioni, nel corso dell’undicesimo episodio, Jonas continuerà a il suo interrogatorio in Questura e non riuscirà più a far finta di non avvertire la particolare presenza di Cagliostro. Intanto, procederanno le indagini di Stella e Paoletto, i quali otterranno un grande risultato. Insieme scopriranno il legame che c’è tra il delitto di Brezingar e l’assassino di Rambelli. Mentre Vanessa comprenderà di provare dei sentimenti sempre più forti nei confronti di Cagliostro, quest’ultimo cercherà di tenerla lontana, in quanto intimorito. Nonostante ciò, la giovane continuerà a dargli il suo aiuto. Ben presto, però, si caccerà nei guai, precisamente quando inizieranno i fuochi pirotecnici. Infatti, il Commissario li ha già visti nella visione.

La porta rossa 2 ultima puntata: Vanessa scompare, le ultime domande

Dopo la quinta puntata andrà in onda la sesta e ultima. Il 20 marzo il pubblico di Rai 2 scoprirà come si concluderà questa seconda stagione con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale. Tutti saranno preoccupati per la piccola Vanessa, la quale scomparirà nel nulla. Le anticipazioni rivelano che si attiveranno le ricerche per comprendere cosa le potrebbe essere accaduto. Intanto, Cagliostro saprà bene dove trovarla. La ragazzina si troverà nell’ex fabbrica. Questa volta, però, per Leonardo sarà molto difficile tentare di salvarla. Il Commissario dovrà compiere ben due importanti soluzioni, ovvero decidere se raggiungere il mondo degli spiriti, varcando la porta rossa, e salvare la figlia.

Anticipazioni La porta rossa 2 sesta puntata in onda il 20 marzo: Cagliostro varcha la porta rossa?

I telespettatori assisteranno, dunque, alle ultime vicende legate al Commissario Cagliostro, che ha attirato l’attenzione del pubblico di Rai 2. Una seconda stagione ricca di colpi di scena. Sono ancora tante le domande, ma quella più importante al momento è: riuscirà Leonardo a varcare, questa volta, la soglia della porta rossa. Non ci resta che attendere mercoledì 20 marzo per scoprire cosa accadrà al personaggio interpretato da Lino Guanciale.