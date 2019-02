Anticipazioni La porta rossa 2: la prima puntata e cast completo

La porta rossa 2: cosa succederà nella prima puntata?

Mancano ormai poche ore alla messa in onda de La porta rossa 2. Dopo aver fatto un ripasso nel mese di gennaio con le repliche della prima stagione, ecco che Rai Due sta per mandare in onda i nuovi episodi. Cosa succederà nella seconda serie della fiction che vede protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession. Dodici nuovi episodi per un totale di sei puntate per La porta rossa 2 che molto probabilmente risponderanno ai quesiti rimasti aperti nella prima stagione. Chi è Jonas (Andrea Bosca)? Qual era il suo legame con Rambelli? Cagliostro è legato alla vita di quell’uomo?

La porta rossa 2: il cast completo

Oltre a LinoGuanciale nei panni di Leonardo Cagliostro e Gabriella Pession in quelli di Anna, Andrea Bosca sarà nuovamente Jonas. Vanessa è interpretata da Valentina Romani e Cecilia Dazzi è Eleonora, entrambe saranno di nuovo il tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti per Cagliostro. In una Trieste particolarmente piovosa ritroveremo anche Pierpaolo Spollon, Ettore Bassi, Gaetano Bruno, Elena Radonicich, Fausto Maria Sciarappi e Antonio Gherardi. Non mancheranno le new entry. Fortunato Carlino sarà il nuovo vicequestore Jamonte, mentre Benedetta Cimatti sarà la figlia Erika. Nel cast fanno il loro ingresso Antonia Liskova, che ne La porta rossa 2 sarà l’ex fidanzata di Jonas. Volti già noti ai fan della serie, ma anche molti nuovi arrivi che contribuiranno ad intrecciare la trama della seconda stagione.

La porta rossa 2: quando andrà in onda la prima puntata?

Manca davvero poco alla messa in onda della prima puntata de La porta rossa 2. Cosa ci avranno riservato gli autori? Non mancherà sicuramente la trama “noir” che ha caratterizzato anche la prima stagione. Come svolgeranno le vite dei protagonisti? Per saperlo non ci resta che aspettare mercoledì 13 febbraio. La seconda stagione de La porta rossa andrà in onda su Rai Due, sempre in prima serata.