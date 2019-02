Anticipazioni Isola dei Famosi: Alda assente e Cenci abbandona, motivo

Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio assente e Roberto Cenci lascia il programma: tutti i motivi

Ci sono grandi e inaspettate novità per l’Isola dei Famosi. Il reality-show condotto da Alessia Marcuzzi deve fare i conti con due grandissime perdite. In ogni caso, la buona notizia è che una pare sia semplicemente momentanea. Secondo quanto riportato da SpySee, la trasmissione di Canale 5 si appesta a fare a meno dell’opinionista Alda D’Eusanio e il regista Roberto Cenci. Ma veniamo al dunque. La D’Eusanio sarà una delle grandi assenti della diretta in onda questa sera, Mercoledì 13 Febbraio 2019. La donna tornerà in studio dalla prossima puntata. La motivazione non è assoluta grave, anzi, tutto il contrario. La collega di Alba Parietti è occupata con ‘CR4- La Repubblica delle Donne’.

Roberto Cenci lascia la regia dell’Isola dei Famosi: l’ultima novità

E se per Alda si tratta di una sola assenza provvisoria, lo stesso non sembra valere per Roberto Cenci. Il noto regista fa parte dello staff dell’Isola dei Famosi da sempre. Nonostante ciò, ad oggi, l’uomo pare sia costretto ad abbandonare il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Dietro il saluto di Cenci non c’è assolutamente nessuna lite o incomprensione. Come ci fa sapere sempre SpySee, il regista ha iniziato a lavorare per la nuova edizione di Ciao Darwin, più precisamente l’ottava. A causa di questo importantissimo impegno, Roberto ha dovuto rinunciare all’Isola. Lo storico regista lascia la trasmissione nelle mani del collega Paolo Riccadonna.

Questa sera, Alessia Marcuzzi avrà molto di cui parlare all’Isola. La conduttrice manderà in onda il filmato che confermerebbe il presunto flirt tra Soleil e Jeremias. Allo stesso tempo, la bellissima Sorge si troverà sicuramente al centro dell’attenzione anche a causa del malessere dilagatosi tra gli altri naufraghi da quando lei è sbarcata in Honduras.