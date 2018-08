Anticipazioni Il Segreto: Severo ritrova Carmelito grazie a Irene

Anticipazione Il Segreto: Irene Campuzano ha il figlio di Severo e Candela

Nelle prossime puntate de Il Segreto finalmente Severo riesce a ritrovare Carmelito e ad adempiere così alla promessa fatta a Candela. Il Santacruz aveva promesso alla moglie che sarebbe riuscito a riportare a casa il loro piccolo e, grazie anche all’aiuto di Carmelo, può riabbracciarlo. Il sindaco di Puente Viejo ha diversi dubbi sulla nuova arrivata, Irene Campuzano, misteriosa giornalista. La donna, che porta con sé un bambino, sembra incuriosire parecchio il marito di Adela. Anche Severo nota che Irene sta nascondendo qualcosa e così le chiede apertamente di dirgli la verità. Ed ecco che finalmente spunta fuori un piccolo segreto del suo passato. La stessa giornalista racconta che in passato ha perso un figlio e quanto accaduto a Severo è riuscito a provocarle un dolore immenso. Il Santacruz rispetta la sofferenza della sua nuova amica, ma poi il Santacruz inizia a pensare che il bambino che Irene porta con sé non è suo figlio, bensì Carmelito! In particolare, Severo inizia a sospettare della sua sincerità quando scopre che in realtà la Campuzano non è una giornalista.

Il Segreto anticipazioni: Irene scopre che il bambino non è suo figlio, ma si tratta di Carmelito

Il fatto che Irene abbia mentito sin dall’inizio e abbia perso suo figlio in passato, porta Severo a credere che la donna abbia suo figlio scomparso per colpa di Venancia. Il Santacruz inizia a cercare delle risposte nell’abitazione della Campuzano. Nel frattempo, quest’ultima cerca di scoprire cos’è accaduto al suo bambino. Scendendo nel dettaglio, Irene era stata costretta, in passato, a lasciare suo figlio in convento in quanto si era ammalata di tubercolosi. La donna ha poi deciso di tornare nella struttura, una volta guarita, per riprendersi il piccolo. Però, sin da subito, ha dubitato dell’identità del bambino ritrovato e sapendo che potesse trattarsi del figlio scomparso di Severo ha deciso di giungere a Puente Viejo, alla ricerca di risposte. Irene continua a cercare la verità, in quanto deve essere certa che il bambino non sia Carmelito e ritorna in convento.

Anticipazioni Il Segreto: Severo ritrova finalmente suo figlio

Irene purtroppo scopre che il bambino che ha ritrovato in convento è in realtà Carmelito e così decide di tornare a Puente Viejo. Ora deve affrontare le conseguenze e dire la verità a Severo. Proprio nel momento in cui il Santacruz decide di togliersi la vita arriva la Campuzano, la quale confessa di avere tra le braccia Carmelito. Finalmente, Severo può riabbracciare suo figlio, sicuro di aver adempiuto alla promessa fatta a Candela.