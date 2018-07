Anticipazioni Il Segreto, chi ha preso Carmelito? Venancia colpevole

Il Segreto anticipazioni: Venancia colpevole della scomparsa di Carmelito, tutta la verità

Giorni di panico per gli abitanti di Puente Viejo, in particolar modo per Candela e Severo. I due bellissimi sposi sono tornati da poco in paese e già iniziano ad avere dei grandi problemi. Come diciamo sempre, i telespettatori de Il Segreto non possono mai starsene tranquilli. Ritornando dal matrimonio di Adela e Carmelo, i coniugi Santacruz vengono accolti in casa da una bruttissima sorpresa. Il piccolo Carmelito è scomparso, mentre Venancia viene ritrovata stesa a terra e priva di sensi. La Guardia Civile si mette immediatamente alla ricerca del bambino, ma a quanto parte non c’è traccia né di lui né dei suoi rapitori. In tutto ciò, l’ex suocera della dolce pasticcera non si sveglia.

Anticipazione Il Segreto: Venancia si vendica e fa sparire Carmelito

La suocera di Candela si sveglia all’improvviso, urlando il nome di Carmelito. Una volta ripresa coscienza, Venancia viene interrogata su ciò che è accaduto in casa durante l’assenza di Severo e sua moglie. La donna prova a ricordare, finendo per accusare i genitori stessi del bambino. Secondo la donna, se fossero rimasti in casa non sarebbe successo niente. Rimasta sola nella sua stanza, la vecchia signora bacia la fotografia del figlio Ricardo, ex marito della pasticcera di Puente Viejo. A quanto pare, la donna è felice per il dramma che stanno vivendo i Santacruz. Dopo tanto tempo, la vendetta pare sia arrivata. E così, scopriamo che Venanzia non è affatto la buona persona che ha finto di essere fino a pochi episodi fa.

Anticipazioni Il Segreto: Venancia sa dove si trova Carmelito?

E mentre Candela e Severo continua a sperare nel ritrovamento di loro figlio, iniziano ad essere alcuni problemi anche nella loro vita di coppia. A casa del tagico evento, i due sembrano scordarsi del grande amore che li ha legati fino a poco tempo fa. Tutta questa vicenda finirà in tragedia!